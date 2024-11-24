隱形冠軍／博信精準檢測+傳輸藥物 超音波顯影劑大進化

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
博信生技執行長王中信。 記者林俊良／攝影
博信生技執行長王中信。 記者林俊良／攝影

許多人都做過超音波檢查，民眾接受腹部超音波健檢共同經驗，是腹部表面塗抹少量水溶性膠質後利於超音波傳導。竹北生醫園區內有一家新創公司博信生技，卻正在發展近幾年才自國外引進的超音波新技術，要讓受檢者注射一種超音波顯影劑至人體內，不僅可幫助病人完成更精準的檢測，未來更可扮演藥物傳輸的利器。

成立於2013年的博信生技，是由一群清華大學生醫工程與環境科學研究生，自校園起就開始構思成立的生醫公司，博信生技創辦人暨執行長王中信表示，博信生技致力發展一種脂質微球的微氣泡技術，產品應用包括超音波顯影劑、和超音波藥物傳輸技術平台，目前已開發出全亞洲第一支僅有0.9~1.5微米之間的超音波微氣泡顯影劑新藥。

王中信回憶，早在清大攻讀研究所時，他和同學們在校研究的就是脂質微球的相關主題，幾次到國外參展時，發現自己的研究成果可做出的顯影劑，效果比國外學術機構做的更好，於是就興起將學術研究成果拿去報名生策會主辦的「國家新創獎」。後來順利得獎且有廠商表達技轉意願，帶著王中信這群學生去拜訪幾位醫師，發現似乎有發展醫療產品的潛力，於是在2013年，由一群清大師生及親友們共六人，先後籌資2,000萬元，正式成立公司。

十年磨一劍  明年Q2登興櫃

博信生技至今資本額已有3.2億元，大股東包括中華開發生醫創投、Primun Health Investment、益鼎創投、仁寶電腦、南光化學製藥、台欣生技等公司，當初以清大為核心骨幹的創業團隊目前除了王中信本人之外，還有營運長黃亭諭及技術長康世聰兩人，公司也規劃明年第2季申請登錄興櫃。

身為全台唯一發展超音波顯影劑的本土生醫公司，博信生技自2013年至今已有三大發展計畫，以超音波顯影劑TBS-002為核心的產品就衍生出兩大臨床試驗計畫，第一項是TBS-002-LV，鎖定的心臟疾病檢測已在進行三期臨床，另一項名為TBS-002-BL，是以多種癌症為對象，正在進行二期臨床試驗，第三項是藥物傳輸平台TBS-602，以胰臟癌治療為適應症，近日已向衛福部提出IND（人體臨床試驗申請）。

針對博信生技第一項產品的研發進度，王中信說明，TBS-002-LV向美國食品藥物管理局（FDA）及台灣食藥署（TFDA）申請心臟超音波-左心室造影的臨床三期試驗。依美國FDA建議，該臨床三期試驗將於台灣及美國執行，各收案150名病患。投入這項臨床試驗的目的，是要改善臨床常見心臟超音波影像品質不佳的狀況，幫助醫師能對心臟運動功能、冠狀動脈堵塞、心肌病變與心血栓等心臟疾病做出精確判斷。

針對TBS-002-LV該適應症的市場潛力．王中信估計，以美國為例，每年約有700至900萬個臨床影像品質不佳的病例，由此推估該項產品在心臟疾病領域的美國市場即達8億美元以上。目前國際上競爭公司Lantheus Holdings，該公司今年上半年財報顯示，美國對比心臟超音波市場已近4億美元。

王中信解釋，全球超音波顯影劑使用量占比最高的臨床應用，仍為凸顯左心室心肌輪廓之左心室造影LVO，每年全球使用量約650至700萬劑，並以15%至20%年成長率持續增長。其中美國使用量最高，約達全球使用量60%。

微氣泡技術 增強投藥效果

除了發展超音波顯影劑之外，博信生技也正利用微氣泡技術發展自有的藥物傳輸平台，原理是透過超音波將已注入體內的微氣泡打破，藉此增加腫瘤對藥物的吸收效果。根據這個原理，博信生技的TBS-602以治癒率極低的胰臟癌為標的，要在給藥期間，利用超音波照射微氣泡產生的穴蝕效應（Cavitation Effect），增強被照射區域血管對治療藥物的通透性增加，進而提高體內局部藥物累積濃度，達到最終治療成效的改善與增益。

王中信指出，TBS-602雖然尚待進入人體臨床試驗，但是根據研究顯示，在相同的化學治療強度與周期下，採用超音波與微氣泡的輔助治療相較一般化學治療，可顯著地將腫瘤動物發病後之平均存活期提高至三至七倍。

此外，根據Fortune Business Insights於2023年所發布的市場預測，胰臟癌治療市場擁有達15.7%之複合成長率，預期於2029年達到68.5億美元，相信這項技術的開發，將可提供治癒率甚低的胰臟癌一種治療新選擇。

博信生技 小檔案

成立時間：2013年2月

執行長：王中信

資本額：3.2億元

競爭優勢：專注脂質微球技術，主要投入特殊診斷藥與新世代藥物傳輸平台技術開發

中信 生技

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