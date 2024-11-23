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踮腳買房者都被政策打到了！甲桂林董座張裕能：接下來市場走硬道理

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大隱建設暨甲桂林代銷董事長張裕能。記者朱曼寧／攝影
大隱建設暨甲桂林代銷董事長張裕能。記者朱曼寧／攝影

今年房市由熱轉冷，尤其是10月明顯感受市況冷清，不少預售案場來客數驟降。大隱建設暨甲桂林代銷董事長張裕能表示，此次打房力道強勁，確實打到墊腳買房的年輕人，接下來市場走「硬道理」，也就是說，好的產品才可脫穎而出。

張裕能表示，央行第七波選擇信用管制確定「打房有打到」，目前不少預售案場來客數減少，楊金龍是真的打到了踮腳買房的年輕人，但也發現，雖然買氣下滑，但現在出來看房的反而是真的有實力的客群，只是態度較為謹慎，整個市場觀望氛圍濃厚。

針對近期市況，張裕能以棒球作為比喻，他表示，景氣好時，市場就像是一直處在好球帶，各類產品幾乎都可雨露均霑，不過央房打房至今兩個月，現在已是「好球帶變窄」，未來不是各項產品都能賣得嚇嚇叫，定位不佳的產品會因為景氣下滑讓受到影響，好地段、品牌力強的產品仍然可以稀客。

展望未來房市，張裕能指出，以甲桂林來說，在房地產市場已經40年，對於市況好壞已有一定的因應策略，雖然近期市況低迷，但市場絕對不會絕望，加上今年上半年國內上市公司獲利已達2兆元，全年預計可達4兆元，所以市場還是有購買力，只是需要等待市場適應政策。

房市 景氣 買房

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