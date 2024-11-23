嘉市房市過熱央行打房又建地少 建商暫緩推案「養地」做停車場

受台積電嘉科園區蓋先進封測廠，以及華泰名品城嘉義展店房市利多影響，生活機能好的嘉義市房市價格不斷攀升，自期公辦都更住宅大樓每坪最高來到54萬元，預售率9成以上，在中央銀行接連出重拳打房，加上市區建地少，部分建商為避開風險，暫緩推案，「養地」出租做停車場使用。

市府交通處統計，今年截至11月20日止，民營路外停車場計新增22場共800個小汽車停車位，全市路外停車場，總計有1萬2084個小汽車停車位（含公民營合計共175場）

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，創立「壺仙花果園」做文人聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，賴家孫子賣給在地建商，6月整地完成出租做停車場，日前開放。

房仲人士說，壼仙幼稚園舊址位在垂楊路及安和街口，面積3597平方公尺、約1088坪，總價5億8341萬6070元、每坪約53.6萬元，建商取得土地成本高，再推建案房價必定再往上漲，央行打房信用管制融資受限，建商出租停車場養地，侍機再推案。

陳姓建商說，不只買下壼仙幼稚園舊址建商出租做停車場養地，在地建商財團也買下舊教師會館用地出租做停車場，有租金收入避免土地閒置，新開發區段徵收湖子內建案不斷推出，銷售成績好，市區建地有限，房價過熱，部分建商暫緩推案「養地」做停車場。