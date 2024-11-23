台泥旗下電芯品牌搶進AI鏈

台泥集團多角化布局有成，董事長張安平昨（22）日表示，AI誕生加速了電力的需求，明年台泥（1101）將加速全球能源布局。台泥證實，旗下電芯品牌Molicel已經成功打入AI供應鏈，自今年第4季開始正式出貨5kW的BBU（電池備援電力模組）電池給一家全球知名雲端服務商，目前也正與另外三家BBU客戶開發下一代電池。

台泥子公司能元科技在高雄小港的三元電池新產線良率已逾九成，台泥總經理程耀輝表示，其電芯品牌Molicel的合作夥伴Archer近日宣布獲得日本Soracle公司的5億美元電動飛機訂單；Molicel的大動力電池也自今年第4季開始出貨5kw的BBU電池，主要供應給一家全球知名雲端服務商，目前也正與另外三家BBU客戶開發下一代電池。

不過，針對原訂在加拿大將打造的電芯廠，張安平證實計畫已喊停，主因同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司已全部喊停，一個國家供應商不可能只靠單一公司撐起來。他進一步指出，台灣小港廠產能沒有完全用到效率之前，很難再到海外開新的廠。另外，針對2027年將再與台電續約的和平電廠，張安平也表示，和平電廠的燃煤機組將於2040年達到設計年限，屆時台泥和平電廠也會正式退場。

針對台灣的土地資產，程耀輝表示，台泥今年3月已成立台泥資產管理開發公司，目前聚焦於三大土地開發案，分別為台北信義土地開發案、新竹竹東土地開發案以及高雄鼓山土地開發案，其中台北信義土地開發案已向台北市政府提出建照申請，未來將由台泥集團自建及自營，不僅可成為台泥的新營運總部，也歡迎其他企業集團前往設立總部。

程耀輝指出，台泥全台土地總面積約42萬坪，土地資產帳面價值總計602億元，其中投資性不動產價值達124億元，總公告現值為235億元。