台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

台泥（1101）昨（22）日舉辦第3季法說會，董事長張安平宣示，今年是台泥轉型國際化的第一年，台泥越過海洋走向國際，將與全世界齊頭並進。總經理程耀輝宣布，台泥歐洲子公司Cimpor已於今年11月取得英國布里斯托港的使用權，正式打入英國低碳水泥市場，後續也繼續朝歐洲其他國家市場進軍。

台泥法說會上，張安平特別扛著40公斤卜特蘭石灰石水泥出場。他指出，台泥是一袋一袋水泥所堆積出來的水泥公司，台灣經濟現在高科技等一切的發展，也是一袋一袋水泥把基礎建設建造起來。今年是台泥公營轉民營70周年，也是轉型國際化的第一年。

台泥法說會重點 圖／經濟日報提供

程耀輝表示，台泥以低碳建材、綠色能源與資源循環三大核心領域，橫跨五大洲、13個市場。台泥歐洲子公司Cimpor已於今年11月取得英國布里斯托港的使用權，這座港口未來將打造為連接台泥葡萄牙、非洲低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐，未來將更進一步布局其他歐洲低碳水泥市場。

台泥歐洲儲能與充電建置也快速增長中，子公司NHOA全球併網及在建的案場總容量已達2,433MWh，另一子公司Atlante已在南歐完成建置及在建中的充電點總數達到5,313個，後續將繼續朝西歐擴充規模。

程耀輝指出，台泥今年前三季的合併營收1,090億元，年增29%，顯示台泥多元化成長的初步成果。其中兩岸水泥的營收占比已降至40%，比原定2025年兩岸水泥營收占比低於50%的目標提前達陣。台灣仍是最大貢獻地區，但是占比已從去年的62%降至41%，中國大陸與土耳其各占21%，整個歐洲占比更顯著提升至16%。

台泥今年前三季EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）較去年同期成長47%、達到313億元，若計入近期宣布的竹東土地出售案完成，已確定至今年底EBITDA將進一步攀升至339億元。程耀輝指出，台泥自2018年起在土耳其、葡萄牙及非洲布下的低碳水泥事業，帶來了可觀的獲利。台泥總資產在2024年第3季達到5,865億元，是2017年的兩倍多，即使面對2022年新冠疫情及大陸房地產市場下行的挑戰，台泥仍成功將淨負債從高峰的3.9倍降至2.1倍，展現穩中求進的財務實力。

程耀輝表示，針對大陸水泥事業，台泥從今年10月開始恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，但後續仍待觀察。綠色能源事業包括再生能源發電、全球充儲業務及電池業務自今年第3季起EBITDA已達盈虧平衡點；資產開發事業體雖僅占公司資產的4%，在未來數年將有機會持續貢獻獲利。