中鋼衝精緻鋼品 訂新目標

中鋼（2002）昨（22）法說會秀發展精緻鋼品實力，今年前十月精緻鋼品銷售量占比為11%、達65.65萬公噸，營收占比15.8%，毛利占比高達70.4%，並訂下最新目標，2030年的銷售量占比將提升達20.3%，全年為159萬公噸。

中鋼表示，內部擬定十年經營發展策略，聚焦在強不在大，打造專精強核心能力，培植差異化競爭優勢，並以具備「高技術含量、高產業效益及高獲利能力」的精緻鋼廠為發展主軸。

為推動「高值化精緻鋼廠」的發展策略，近年來著力開發八大品項精緻鋼品分別為精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼。

以今年前十月銷售情況來看，精緻鋼品銷售量占比為11%，其營收占比達15.8%，毛利占比則高達70.4%。顯示精緻鋼品的高技術含量及應用價值，可提升公司獲利及客戶黏著度，更能對抗景氣波動。

其中，高功能結構鋼銷量貢獻度成長最多，現階段占35.2% ，主要是近三年台商回台設廠，帶動製造業廠房用鋼需求，加上台灣經濟成長、所得增加，提升購屋需求，進而推升銷量亮眼。

而政府對於住宅和工程結構安全性已加大力道關注，並推動制定相關法令，預期將有利於高功能結構用鋼的中長期銷售。