中鋼：鋼市浮現正向訊號 談川普2.0 矽鋼片有望受惠

鋼鐵龍頭廠中鋼（2002）董事長黃建智昨（22）日在法說會表示，「鋼市已浮現正向訊號」，包括美國降息提振需求、中國大陸利多政策等有助鋼市築底。他也分析，川普2.0開始帶動石化業鋼管訂單、電動車產業的矽鋼片展望也是利多。

黃建智今年9月10日上任後，首度主持法人說明會。他指出，今年第3季是中鋼最辛苦的一季，雖然煤、鐵礦砂原料成本下跌，但展望鋼市，正向訊號已浮現。

黃建智談話重點 圖／經濟日報提供

他說，目前全球鋼鐵需求轉佳，高利率高通膨環境已開始降溫，全球除中國外經濟展現韌性，各國政府加強支出力道支撐經濟。依世界鋼鐵協會（worldsteel）預測2024年全球鋼鐵需求17.51億噸，年減0.9%；2025年為17.72億噸，年增1.2%，較2024年需求增加近2,060萬噸。

展望鋼市前景，黃建智表示正向訊號浮現。首先是美國Fed啟動降息循環；Fed今年已降息3碼，年底前尚有再降可能，降息對需求面的提振效果，將於明年逐漸浮現。而中國大陸強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動股、房市與原物料行情反轉走升，有利支撐鋼需回溫，鋼市重返均衡狀態。

從各市場來看，北美受惠降息助長經濟，大選後公共工程重啟，2025年可望重回成長；中國雖然房市處低檔，但特定用鋼產業保持正成長動能，鋼需溫和修正；印度、東南亞受到基建升溫、外資湧入，2024至2025年成為全球成長的領頭羊；歐洲則可望高利環境消退，製造業、建築業可望同步復甦。

至於在供給上，中國政府限制國內粗鋼產能擴張，但對下游新設產線則未限制，為滿足國內下游需求，鋼廠轉向海外投資，後續需持續關注東協產能擴張，主要集中在越南、馬來西亞及印尼。

針對川普2.0鋼市走勢，黃建智認為，川普再任恐使得貿易保護捲土重來，美國或將提高關稅，增加亞洲鋼材銷美門檻。惟當地需求若提振，美國鋼價強漲，加上中國銷美受限，部分鋼鐵下游產品，包括石化業鋼管訂單、電動車產業的矽鋼片可受惠。

值得注意的是，中國製造業PMI指數受利多政策激勵重返擴張區間，然美歐等主要經濟體仍處收縮區間，製造業復甦動能緩慢，須進一步觀察。