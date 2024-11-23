聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟 一字預測／陳俊聖選「慧」 李長明挑「望」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，宏碁董事長陳俊聖選「慧」，台灣電路板協會理事長李長明選「望」。
陳俊聖表示，選「慧」，是因以人為本的智慧，透過工具來解決問題。
李長明指出，選「望」是因這兩年面對美中貿易戰、俄烏戰爭、以巴衝突、地緣政治等議題，China+1、Taiwan+1，改變產業的布局，也影響經濟發展。
期望2025年動盪的國際局勢能趨緩，大家能持續突破面對新局，迎來景氣復甦充滿希望的一年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言