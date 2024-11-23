明年經濟 一字預測／陳俊聖選「慧」 李長明挑「望」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，宏碁董事長陳俊聖選「慧」，台灣電路板協會理事長李長明選「望」。

陳俊聖表示，選「慧」，是因以人為本的智慧，透過工具來解決問題。

李長明指出，選「望」是因這兩年面對美中貿易戰、俄烏戰爭、以巴衝突、地緣政治等議題，China+1、Taiwan+1，改變產業的布局，也影響經濟發展。

期望2025年動盪的國際局勢能趨緩，大家能持續突破面對新局，迎來景氣復甦充滿希望的一年。