聽新聞
0:00 / 0:00

明年經濟 一字預測／陳俊聖選「慧」 李長明挑「望」

經濟日報／ 記者吳凱中尹慧中／台北報導
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」。 聯合報系資料照
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」。 聯合報系資料照

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，宏碁董事長陳俊聖選「慧」，台灣電路板協會理事長李長明選「望」。

陳俊聖表示，選「慧」，是因以人為本的智慧，透過工具來解決問題。

李長明指出，選「望」是因這兩年面對美中貿易戰、俄烏戰爭、以巴衝突、地緣政治等議題，China+1、Taiwan+1，改變產業的布局，也影響經濟發展。

期望2025年動盪的國際局勢能趨緩，大家能持續突破面對新局，迎來景氣復甦充滿希望的一年。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

宏碁 陳俊聖

延伸閱讀

普亭證實以中程彈道飛彈打擊烏克蘭！警告：俄烏戰爭正走向全球

首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

影／介紹APEC代表團成員 賴清德總統交辦3任務

英特爾AI PC要賣1億台

相關新聞

中鋼：鋼市浮現正向訊號 談川普2.0 矽鋼片有望受惠

鋼鐵龍頭廠中鋼董事長黃建智昨（22）日在法說會表示，「鋼市已浮現正向訊號」，包括美國降息提振需求、中國大陸利多政策等有助...

台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

台泥昨（22）日舉辦第3季法說會，董事長張安平宣示，今年是台泥轉型國際化的第一年，台泥越過海洋走向國際，將與全世界齊頭並...

福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

油品大廠福懋油昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原...

企業生日快樂／長聖 細胞治療技術領航家

長聖國際生技公司2016年12月成立，在董事長劉銖淇及總經理黃文良帶領下，短短八年時間就成為國內再生醫療產業的龍頭企業。

納智捷總座 王國繼升任

裕隆昨（22）日代子公司納智捷發布重訊公告人事異動，總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問，由副總經理王國繼...

企業生日快樂／長聖醫師背景加持 實力加分

長聖國際生技董事長劉銖淇、總經理黃文良都是中部知名醫師，兩人多年前在台中榮民總醫院共事時，見證到免疫細胞與幹細胞治療技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。