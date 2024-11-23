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納智捷總座 王國繼升任
裕隆（2201）昨（22）日代子公司納智捷發布重訊公告人事異動，總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問，由副總經理王國繼升任總經理，即日起生效。
LUXGEN去年起展開品牌煥新再造，商品聚焦新能源車，並建構出行生態系服務系統，滿足新能源市場。透過品牌煥新推動，n7從今年上市以來，成功獲得消費者青睞，蟬聯台灣國產電動車市場銷售冠軍，截至10月止交車台數已逾6,000台，今年目標交車1萬台可望達成，成功在電動車領域取得領先地位。
裕隆集團表示，主導品牌煥新的納智捷汽車總經理李應生階段任務完成，轉任董事長特別顧問；納智捷汽車總經理由副總經理王國繼升任，共同協助董事長左自生推LUXGEN下一階段品牌強化工作。
LUXGEN n7為台灣自主研發自有品牌之國產純電休旅，截至2024 年10月底，2024年度累積掛牌6,091輛。
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