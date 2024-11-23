聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲線運價 醞釀下月調漲 SCFI指數連二黑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
本周上海集裝箱出口運價指數（SCFI）22日出爐。 聯合報系資料照
本周上海集裝箱出口運價指數（SCFI）22日出爐。 聯合報系資料照

本周上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（22）日出爐，指數下跌91.82點至2,160.08點，周跌幅4.1%，連二跌。不過，已看到歐洲線出現止跌跡象，市場解讀，華人農曆年明年元月、比較早到來，商品需求12月出籠，開始醞釀12月漲價。

四大主要航線中本周以北美線跌幅較大，其中遠東到美西線跌幅8.6%，遠東到美東跌破5,000美元關卡。主要是美西線之前跌幅較小，近期在大陸十一長假第一波出貨潮結束後，貨量減少，致跌幅較大。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,481美元，較前一期下跌31美元，周跌幅1.6%；遠東到地中海運價每TEU達3,071美元，較前一期下跌9美元，跌幅0.3%。

華人農曆年較早到來，歐洲線需求提前出現，業界觀察，亞洲到歐洲線需求相當吃緊，歐洲大型航商如馬士基（Maersk）等已陸續通知客戶12月1日起再漲歐洲線價格，平均漲幅三到四成；業界推估長榮、陽明也會跟進喊漲。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,821美元，較前一期下跌360美元，跌幅8.6%；遠東到美東每FEU達4,997美元，較前一期下跌65美元，跌幅1.3%。

國內物流業者分析，美西線11月船班供給恢復正常，地中海航運（MSC）持續下修美西線價格，10月黃金周時候的空班也都已恢復正常，貨量則沒有明顯增加。

地中海 指數 農曆年

延伸閱讀

SCFI 運價指數連2跌 歐洲線跌幅已收斂、市場解讀12月醞釀漲價

航運即將迎來供不應求大行情！

今年前三季賺逾五個資本額 長榮股價衝上天價

跟團出遊比一比！2025首季各線旅行團費公佈 日本賞櫻團飆漲

相關新聞

中鋼：鋼市浮現正向訊號 談川普2.0 矽鋼片有望受惠

鋼鐵龍頭廠中鋼董事長黃建智昨（22）日在法說會表示，「鋼市已浮現正向訊號」，包括美國降息提振需求、中國大陸利多政策等有助...

台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

台泥昨（22）日舉辦第3季法說會，董事長張安平宣示，今年是台泥轉型國際化的第一年，台泥越過海洋走向國際，將與全世界齊頭並...

福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

油品大廠福懋油昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原...

企業生日快樂／長聖 細胞治療技術領航家

長聖國際生技公司2016年12月成立，在董事長劉銖淇及總經理黃文良帶領下，短短八年時間就成為國內再生醫療產業的龍頭企業。

納智捷總座 王國繼升任

裕隆昨（22）日代子公司納智捷發布重訊公告人事異動，總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問，由副總經理王國繼...

企業生日快樂／長聖醫師背景加持 實力加分

長聖國際生技董事長劉銖淇、總經理黃文良都是中部知名醫師，兩人多年前在台中榮民總醫院共事時，見證到免疫細胞與幹細胞治療技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。