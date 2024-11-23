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歐洲線運價 醞釀下月調漲 SCFI指數連二黑
本周上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（22）日出爐，指數下跌91.82點至2,160.08點，周跌幅4.1%，連二跌。不過，已看到歐洲線出現止跌跡象，市場解讀，華人農曆年明年元月、比較早到來，商品需求12月出籠，開始醞釀12月漲價。
四大主要航線中本周以北美線跌幅較大，其中遠東到美西線跌幅8.6%，遠東到美東跌破5,000美元關卡。主要是美西線之前跌幅較小，近期在大陸十一長假第一波出貨潮結束後，貨量減少，致跌幅較大。
根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,481美元，較前一期下跌31美元，周跌幅1.6%；遠東到地中海運價每TEU達3,071美元，較前一期下跌9美元，跌幅0.3%。
華人農曆年較早到來，歐洲線需求提前出現，業界觀察，亞洲到歐洲線需求相當吃緊，歐洲大型航商如馬士基（Maersk）等已陸續通知客戶12月1日起再漲歐洲線價格，平均漲幅三到四成；業界推估長榮、陽明也會跟進喊漲。
遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,821美元，較前一期下跌360美元，跌幅8.6%；遠東到美東每FEU達4,997美元，較前一期下跌65美元，跌幅1.3%。
國內物流業者分析，美西線11月船班供給恢復正常，地中海航運（MSC）持續下修美西線價格，10月黃金周時候的空班也都已恢復正常，貨量則沒有明顯增加。
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