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福懋油兩派雙方理念差異大 易生爭端
福懋油（1225）是國內第二大油脂廠，公司派許與市場派吳家持股過於接近，若兩方理念差異大易生爭端，恐陷經營權之爭。本次在市場派興泰吳家大買福懋油股票後，持股過半來到50.4%，再度搶下經營權。
興泰吳家代表、也是福懋油副董事長吳星澄表示，改選前曾與公司派許家談過，「但是沒有結果，還是希望雙方能善意溝通；未來幾年會強化公司治理，儘可能讓專業經理人經營，降低干擾」。
針對福懋油股東臨時會改選結果，持股3％的龍明投資發表聲明表示，未來會以股東身份持續監督促請公司改革，對福懋油現狀雖感嘆卻並不沮喪，將持續監督促使改革。未來如新經營團隊不能合規經營、引起爭議，為避免投資損失，也不得不適時調節持股。
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