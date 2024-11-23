聽新聞
0:00 / 0:00

福懋油兩派雙方理念差異大 易生爭端

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

福懋油（1225）是國內第二大油脂廠，公司派許與市場派吳家持股過於接近，若兩方理念差異大易生爭端，恐陷經營權之爭。本次在市場派興泰吳家大買福懋油股票後，持股過半來到50.4%，再度搶下經營權。

興泰吳家代表、也是福懋油副董事長吳星澄表示，改選前曾與公司派許家談過，「但是沒有結果，還是希望雙方能善意溝通；未來幾年會強化公司治理，儘可能讓專業經理人經營，降低干擾」。

針對福懋油股東臨時會改選結果，持股3％的龍明投資發表聲明表示，未來會以股東身份持續監督促請公司改革，對福懋油現狀雖感嘆卻並不沮喪，將持續監督促使改革。未來如新經營團隊不能合規經營、引起爭議，為避免投資損失，也不得不適時調節持股。

團隊 溝通

延伸閱讀

獨家／福懋油經營權變天 吳家拿下5席

福懋油股臨會董事改選 主席由市場派副董事長吳星澄主持

相關新聞

中鋼：鋼市浮現正向訊號 談川普2.0 矽鋼片有望受惠

鋼鐵龍頭廠中鋼董事長黃建智昨（22）日在法說會表示，「鋼市已浮現正向訊號」，包括美國降息提振需求、中國大陸利多政策等有助...

台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

台泥昨（22）日舉辦第3季法說會，董事長張安平宣示，今年是台泥轉型國際化的第一年，台泥越過海洋走向國際，將與全世界齊頭並...

福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

油品大廠福懋油昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原...

企業生日快樂／長聖 細胞治療技術領航家

長聖國際生技公司2016年12月成立，在董事長劉銖淇及總經理黃文良帶領下，短短八年時間就成為國內再生醫療產業的龍頭企業。

納智捷總座 王國繼升任

裕隆昨（22）日代子公司納智捷發布重訊公告人事異動，總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問，由副總經理王國繼...

企業生日快樂／長聖醫師背景加持 實力加分

長聖國際生技董事長劉銖淇、總經理黃文良都是中部知名醫師，兩人多年前在台中榮民總醫院共事時，見證到免疫細胞與幹細胞治療技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。