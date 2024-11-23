福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

油品大廠福懋油（1225）昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原公司派許家拿下四席。

另外，福懋油昨天下午舉行董事會選出新任董事長，兩派董事再度爆爭端，將對董事會提出異議。

福懋油股東會改選概況 圖／經濟日報提供

福懋油昨天股東臨時會因為要全面改選董事，出席率高達97.73%，共選出六席董事、三席獨董。董事名單分為，興泰實業股份有限公司、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司；三席獨董為許綺礽、連仁隆、施博元。

經過選舉，經營權之爭答案揭曉，據了解，市場派的吳家拿下五席，董事席次分別為興泰實業、安和投資、晉懋投資，支持的獨立董事有二席分別為許綺礽、施博元。至於原公司派許家拿到的董事席次分別為許逸群、吳清德、陸醒華，支持的獨立董事選上一席為連仁隆。

昨天股東臨時會一開始，主席已由副董事長吳星澄主持，市場原本解讀兩邊股東應該已進行善意溝通。福懋油昨天下午舉行董事會，興泰實業獲選為新任董事長，並指派吳金泉行使董事長職務，宣告福懋油變天。

不過，昨天董事會出現案外案，據了解，有董事已經來到董事會現場，因無法順利完成出席報到認為權益受損，且董事會就進行董事長選舉，這次董事長也僅以四票通過新任董事長任命案，將對本次董事會提出異議。

法律專家指出，根據議事規則，如還有其他董事在場，董事會共有九席，要過五席才算過半數，只是目前還不清楚福懋油當天董事實際出席概況。