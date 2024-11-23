聽新聞
0:00 / 0:00

福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
油品大廠福懋油舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天。 聯合報系資料照
油品大廠福懋油舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天。 聯合報系資料照

油品大廠福懋油（1225）昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原公司派許家拿下四席。

另外，福懋油昨天下午舉行董事會選出新任董事長，兩派董事再度爆爭端，將對董事會提出異議。

福懋油股東會改選概況 圖／經濟日報提供
福懋油股東會改選概況 圖／經濟日報提供

福懋油昨天股東臨時會因為要全面改選董事，出席率高達97.73%，共選出六席董事、三席獨董。董事名單分為，興泰實業股份有限公司、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司；三席獨董為許綺礽、連仁隆、施博元。

經過選舉，經營權之爭答案揭曉，據了解，市場派的吳家拿下五席，董事席次分別為興泰實業、安和投資、晉懋投資，支持的獨立董事有二席分別為許綺礽、施博元。至於原公司派許家拿到的董事席次分別為許逸群、吳清德、陸醒華，支持的獨立董事選上一席為連仁隆。

昨天股東臨時會一開始，主席已由副董事長吳星澄主持，市場原本解讀兩邊股東應該已進行善意溝通。福懋油昨天下午舉行董事會，興泰實業獲選為新任董事長，並指派吳金泉行使董事長職務，宣告福懋油變天。

不過，昨天董事會出現案外案，據了解，有董事已經來到董事會現場，因無法順利完成出席報到認為權益受損，且董事會就進行董事長選舉，這次董事長也僅以四票通過新任董事長任命案，將對本次董事會提出異議。

法律專家指出，根據議事規則，如還有其他董事在場，董事會共有九席，要過五席才算過半數，只是目前還不清楚福懋油當天董事實際出席概況。

命案 溝通

延伸閱讀

錄取分數差百分 中華大學畢業變頂大生？ 清大給答案

獨家／福懋油經營權變天 吳家拿下5席

福懋油股臨會董事改選 主席由市場派副董事長吳星澄主持

正崴搶進BBU商機 預計明年出貨

相關新聞

中鋼：鋼市浮現正向訊號 談川普2.0 矽鋼片有望受惠

鋼鐵龍頭廠中鋼董事長黃建智昨（22）日在法說會表示，「鋼市已浮現正向訊號」，包括美國降息提振需求、中國大陸利多政策等有助...

台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

台泥昨（22）日舉辦第3季法說會，董事長張安平宣示，今年是台泥轉型國際化的第一年，台泥越過海洋走向國際，將與全世界齊頭並...

福懋油變天 吳家掌經營權 原公司派許家守住四席

油品大廠福懋油昨（22）日舉行股東臨時會並改選董事，驚傳變天；統計市場派吳家拿著真金白銀買股票後持股過半順利拿下五席，原...

企業生日快樂／長聖 細胞治療技術領航家

長聖國際生技公司2016年12月成立，在董事長劉銖淇及總經理黃文良帶領下，短短八年時間就成為國內再生醫療產業的龍頭企業。

納智捷總座 王國繼升任

裕隆昨（22）日代子公司納智捷發布重訊公告人事異動，總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問，由副總經理王國繼...

企業生日快樂／長聖醫師背景加持 實力加分

長聖國際生技董事長劉銖淇、總經理黃文良都是中部知名醫師，兩人多年前在台中榮民總醫院共事時，見證到免疫細胞與幹細胞治療技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。