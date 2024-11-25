醫院住宅公園 重劃區三亮點

信義房屋內壢店主任邱瓊儀表示，桃園市政府推動「遠東紡織內壢廠都市計畫變更案」，並以醫院、住宅、公園三大方向規劃成新的重劃區，可使當地的生活機能更加豐富，更有助於活絡內壢老商圈，在區域發展逐漸成熟下，可望帶動內壢房價。

邱瓊儀表示，雖然內壢發展已經成熟，但近年居住人口增多的情況下，導致衛生福利部桃園醫院的醫院量能不足，因此未來遠東集團也將在此興建亞東醫院桃園分院，加上結合周邊住宅、公園用地，未來將進一步提高區域的生活品質。

內壢未來發展可期，但現階段買房仍須注意，邱瓊儀表示，內壢因鄰近工業區、大學，所以居民多元，也對新案的需求度高，不過因周邊還沒有大型腹地可推建案，新建案通常去化速度較快，新建案如「聚泰雲邸一期」完銷及未開案的2、3、4期及「柏宣天擎」開案後帶動預售屋價格及十年內中古屋價格上漲後，導致內壢在售案件買賣為10-20年左右物件較為稀少，現在在市場上銷售案件多為20-30年物件，相較下價格仍相對親民好入手，但建議購買時要保留一點現金，用於整理屋況。