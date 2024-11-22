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熱銷冠軍新升級 滿漢大餐減鈉新品接軌健康新趨勢

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，主打「減鈉不減美味」。圖／家樂福提供
滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，主打「減鈉不減美味」。圖／家樂福提供

滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，以熱銷冠軍的經典口味為基礎，迎合低鈉飲食市場的成長趨勢。這款新品主打「減鈉不減美味」，以更健康的配方滿足消費者的味蕾需求。自11月上市一個月以來，減鈉版本已售出超過13,000碗，銷售額達60至70萬元，顯示出市場對健康化泡麵的高接受度。

家樂福指出，滿漢大餐憑藉高品質和創新精神，台灣泡麵市場銷售穩居前三。減鈉新品的推出，不僅符合現代人對健康飲食的重視，也展現品牌對市場需求的敏銳洞察。新品延續經典濃郁湯頭與Q彈麵體的特點，搭配低鈉配方，不僅保留原有的風味，也進一步提升健康指標，吸引消費者持續回購，成為滿漢大餐在健康化市場布局的重要突破。

根據「世界方便麵協會」（WINA）統計，2023年全球泡麵消費量達1,202億份，創下新高紀錄，其中台灣市場銷售超過9億份，較2022年成長2,000萬份，顯示泡麵市場需求依然強勁。除此之外，全球健康飲食趨勢正在改變食品產業的面貌。根據日商環球訊息公司（GLL）的國際市場調查，2022至2029年間，全球低鹽食品市場預計以5.98%的年複合成長率擴大，亞太地區更是成長的主導力量。

健康化商品已成為品牌競爭的方向，滿漢大餐以減鈉策略搶占均衡飲食市場先機，未來將持續觀察市場動態，不僅迎合消費者對健康的需求，也為品牌注入新的成長動能。

健康飲食 泡麵 消費

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