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25分鐘串聯潭子市政核心「家鼎知山田」別墅案稀有亮相

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「家鼎知山田」基地位於潭子市政核心及交通節點。業者提供
「家鼎知山田」基地位於潭子市政核心及交通節點。業者提供

科技業強大的後勁帶動中部房市快速升溫有目共睹，在台中科技園區、聚興產業園區、潭子科技產業園區三大高科技產業聚落齊發之下，距離北屯區僅一溪之隔的北北屯「潭子區」，因其獨特的地理位置和相對低基期的房價，迅速成為自住客新寵。

北北屯市政特區的潭子，以新都心之姿擁有潭子熱鬧的生活市區、也同步成為北屯好市多、單元十二、松竹、東山、軍功等商圈的共同生活圈，六大生活圈齊發，未來發展不容小覷。

區域已全面動工的別墅案「家鼎知山田」，基地就位於慈濟醫院與台中市警察總局之間，接近潭子聯合辦公大樓，堪稱潭子最市政核心，也因鄰近的土地容積率不高，因此保有高綠覆率環境。

綜觀潭子區發展，其中最吸引在地民眾關注的為2024年初完成招商的「聚興產業園區」，園區基地位就於潭子區內，總面積為14.76公頃，投資額預估有40.5億元，可容納23家廠商，目前已有11家廠商得標預計進駐，未來將結合潭子區既有產業優勢，定位為台中市主要產業零組件生產基地，目前仍有二、三期規劃，產業轉型與升級，也將帶動當地區域就業機會及人口紅利。

另外，「家鼎知山田」基地佔據交通節點優勢，鄰近國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道旁，可迅速銜接國道4號及台74線快速道路，北上直取國1、國3，南下接軌國6，到清水西濱、烏日高鐵站、霧峰亞大醫院真正實現25分內抵達台中市各區。

另外，區域內還有台中頗負盛名的華盛頓雙語小學、常春藤雙語高級中學、葳格國際學校等國際名校，據了解，不少北部藝人如徐小可、白吉勝一家、知名作家吳淡如等，都為了讓孩子優秀從小培養，而選擇移居台中，讓下一代直接贏在人生的起跑點。

隨著大台中基礎建設的延續性投資、交通網絡的改善，也讓大台中人口紅利不斷上漲，目前已突破285萬人，對此，家鼎建設總經理陳國三說：「潭子區擁有優越的交通優勢，而大台中整體產業升級帶來的人口紅利，更是潭子區的關鍵驅動力。」

實際上，目前潭子區新預售案的大樓房價，已經來到每坪4字頭大關，相同單價下，有天有地的透天別墅產品，不僅CP值高，同樣也成為區域相對稀有的存在。

而過去別墅透天型產品的痛點，家鼎建設更是直搗黃龍，全社區採用雲端智慧AI系統，減少管理人員的不確定因素、且降低管理費用，在隱私性、保密性與安全性上踏實貼心，也將成為未來住家趨勢。

區域內有國際名校如華盛頓雙語小學、常春藤雙語高級中學、葳格國際學校。業者提供
區域內有國際名校如華盛頓雙語小學、常春藤雙語高級中學、葳格國際學校。業者提供
「潭子區」擁有地利之便，共享大北屯生活圈。業者提供
「潭子區」擁有地利之便，共享大北屯生活圈。業者提供
國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道，串連大台中。業者提供
國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道，串連大台中。業者提供

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