中友百貨彰化美食物產展 王惠美親率42家廠商行銷彰化
彰化美食小吃充滿強大的聚客力，中友百貨第三年與彰化縣政府攜手舉辦彰化美食物產展，彰化縣長王惠美特別率領彰化縣42家廠商齊聚中友百貨，讓更多台中的消費者體驗彰化美食及各項特產及好物。
此次美食物產展，有彰化北門口肉圓老擔、阿璋肉圓、阿章爌肉飯、阿星爌肉飯、新口味蛋黃酥、彰化涼圓、杉行碗粿等超人氣名店限時快閃，也有造訪彰化必買伴手禮順泰蜜餞、蓁古早味現烤蛋糕、里昂鹹蛋糕、粿食研究室、山寄製菓所、興麥蛋捲烘焙王國、黃金蜂園等必訪美食、在地文創，豐富品項一次購足。
2024年「彰化美食物產展」11月22日至12月1日假中友百貨B棟13樓大廳熱鬧開展，由王惠美親自率領彰化縣42家名店廠商到中友百貨參展，希望將更多彰化好物推廣給台中市民。
中友百貨曾在2019年、2023年舉辦過彰化美食展，皆獲得消費者相當大的迴響，尤其就可以吃到名聞遐邇的北門口肉圓、阿章爌肉飯、阿璋肉圓等美味小吃，對於喜愛美食的消費者來說相當具有吸引力。
此次美食展邀集了7家老字號彰化小吃快閃，想吃美食的消費者得加快腳步。除此之外，還安排多場DIY體驗課程，邀請大小朋友一起體驗，有王功白色紅龜粿DIY、手搓愛玉DIY、火龍果花苞橄欖油手作DIY、小小陀螺彩繪、葡萄酒釀DIY等多種手作技藝課程，邀請專業職人教導，體驗手作樂趣，歡迎有興趣的民眾至現場報名。
中友百貨顧問張光貝表示，中友百貨即將進駐彰化，相信彰化縣民們相當期待，目前工程順利進行中，期待彰化分店很快能與大家見面。這幾年中友百貨與彰化縣的交流互動非常熱絡，今年暑假舉辦有機小農市集也邀請多家彰化優質小農參與。
這次再度邀請彰化知名廠商到中友百貨舉辦美食物產展，非常感謝王惠美縣長及所率領縣府團隊大力協助，廣邀彰化廠商共同舉辦這次彰化美食物產展，提供大量資源給中友百貨，除了滿足台中消費者的美食需求，也推薦更多彰化優質品牌給台中消費者，增進縣市交流。
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