裕元花園酒店紅燒牛肉麵 入圍台中市十大伴手禮

寶成（9904）集團旗下裕元花園酒店，首次以紅燒牛肉麵參賽即入圍台中市十大伴手禮，同時也是中部地區唯一一家入圍台北牛肉麵節的五星飯店業者。

裕元花園酒店耗時一年，由五星主廚團隊精心研發監製此款紅燒牛肉麵，採用常溫包裝型態，加上方便送禮及易於保存的優點，搶佔各大節慶伴手禮市場大餅。

溫莎咖啡廳主廚饒弘孝將裕元花園酒店顧客最愛點餐率最高的拳頭商品紅燒牛肉麵，以常溫方式完美呈現口感豐厚濃醇的牛大骨湯頭、加上有別市面上的手工日曬寬捲麵，再搭配主廚花費十小時燉煮至柔軟入味的澳洲牛腱肉，成就出這款經典美味。

湯頭以大量牛大骨為基底熬煮，加入拌炒後的乾辣椒、豆瓣醬、番茄、八角、桂皮、月桂葉等數十種香料，再佐精製萃取牛油，讓濃醇的湯頭富滿層次豐富的香氣。

甫推出即創下銷售破萬盒的佳績，加上入圍台中市十大伴手禮與台北牛肉麵節，亦獲得裕元花園酒店住客票選「此生必吃牛肉麵」。