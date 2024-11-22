推動全員工安 麗明營造獲職安界最高殊榮「金安獎」

勞動部舉辦的「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」22日舉行頒獎典禮，麗明營造推動「全員工安」文化，成果豐碩，同時獲頒民間工程類2項大獎，分別為B組與C組的優等獎。

「麗明營造成立30年，始終以同仁安全為企業經營的首要考量，且任何一個施工的小細節都不能妥協！」麗明營造董事長吳春山表示，未來將持續推動「全員工安」文化，為麗明員工與合作夥伴打造最安全的工作環境。

麗明營造通過三大國際管理系統(ISO 45001職安管理、ISO 14001環境管理與ISO9001)與台灣職業安全衛生(TOSHMS)管理系統查證，並結合數位與AI科技應用，建置專屬「HSEQ雲端管理系統」以進行專案工程的即時管理，包括稽核管理、廠商管理、風險管理等，持續優化工程作業品質與安全管理程序。

為達到「零危險、零事故、零災害」目標，麗明營造率業界之先，建置多項優於法規的安全制度，以落實「全員工安、全員品質」的核心宗旨，例如：除了專責職安人員需依法規取得相關證照，現場工程人員全員均具有營造甲種職業安全與衛生業務主管證照，以提升全員工安意識；每月進行工地績效評比並配合獎懲制度，以優化工程品質與工安文化。

此外，麗明營造嚴格落實6S政策，更導入多項提升工地安全與品質的創新措施，包括：工地嚴禁飲用酒精飲料以確保人員施工安全；採取「分工項施工背心顏色」以便管控現場人員；設立分色護欄以促進動線與物料管制。

以及引進設備關東旗標示以進行區域辨識；現場設置AI人臉辨識系統及動態看板以即時掌控人流，並可進行安全宣導、熱危害警示等，以提升現場工安意識與監控。

麗明營造總經理劉叔綱表示，榮獲「金安獎」是公部門對麗明營造的高度肯定，未來麗明也將持續結合科技以強化職安管理，實現「零危險、零事故、零災害」的目標，給麗明的員工與夥伴打造最安全的工作環境。