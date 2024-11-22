獨／福懋油下午董事會選出新任董事長 傳有董事將提出異議

福懋油（1225）下午舉行董事會，選出新任董事長，興泰實業獲選為新任董事長，指派吳金泉行使董事長職務，宣告福懋油正式變天。不過，今天董事會已經出現案外案，據了解，董事已經到現場，但無法順利完成出席報到，將對本次董事會正式提出異議。

福懋油市場派真金白銀搶下經營權後，今天下午董事會，再度讓其他股東不開心。據了解，今天下午的董事會出席概況登錄恐有誤，有董事已經到場，但未能完成報到手續，僅四票強行通過新任董事長；法律專家指出，根據議事規則，如還有其他董事在場，董事會共有9席，要過5席才算數。