統一拚穩居泡麵王寶座 第4季接連推新品衝刺營收

統一為搶攻台灣每年逾新台幣140億元泡麵商機，第4季更罕見頻頻推出新品，繼杯麵來一客睽違25年推出新口味，統一旗下桶麵品牌滿漢大餐今天宣布，搶攻健康化飲食，推出旗下首款減鈉泡麵，盼氣溫下降催出第4季速食麵營收，續坐泡麵王寶座。

根據統一年報揭露，統一2023年泡麵年產量達3萬3516公噸，年增2.58%；年產值達62.31億元，年增4.82%。具食品業界統計，統一在台灣1年賣出逾3億包泡麵，市占率逾4成。

統一泡麵主要品牌，包括統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、統一脆麵、拉麵道、好勁道麵條、統一調合米粉、大補帖、巷口乾麵等，銷售地區以國內為主，部份產品外銷香港、澳洲、韓國、日本、馬來西亞、新加坡等地區。其中統一麵、滿漢大餐、來一客在通路銷售名列前茅。

統一表示，搭配健康趨勢，今天發表第一款減鈉泡麵，是台灣史上首款減鈉最多達25%的泡麵，減鈉也是接軌國際趨勢，本次選擇滿漢大餐，也是此為外國觀光客必買伴手禮，更是韓國客來家樂福必買商品。

食品廠金車去年重返泡麵市場，睽違30年的杯麵「漢寶」再度回歸。金車向中央社記者表示，從漢寶品牌銷售中觀察，台式獨特口味是消費者優先考量的原因之一，再來是海鮮口味，因清爽耐吃，接受度也很高。

此外，金車也表示，消費者對泡麵的需求，逐漸轉向多元口味嘗鮮以及高品質，對此漢寶也持續關注市場趨勢，未來將推出更多元取向產品搶市。