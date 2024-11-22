納智捷人事異動！李應生轉任特別顧問 副總王國繼升任總經理
裕隆（2201）22日代子公司納智捷發布重訊，公告納智捷人事異動，納智捷總經理李應生職務調整，轉任納智捷汽車董事長特別顧問；納智捷副總經理王國繼升任納智捷總經理，即日起生效。
LUXGEN從去年起展開品牌煥新再造，商品上聚焦在新能源車領域，並建構出行生態系的服務系統，以滿足新能源市場新需求。透過品牌煥新的推動，n7從今年上市以來，成功獲得消費者青睞，連續蟬聯台灣國產電動車市場銷售冠軍，截至10月止交車台數已破6,000台，今年目標交車1萬台可望達成，成功在電動車領域取得領先地位。
裕隆集團表示，秉持不斷進步的精神，主導品牌煥新的納智捷汽車總經理李應生階段任務完成，轉任納智捷汽車董事長特別顧問；納智捷汽車總經理由納智捷副總經理王國繼升任，共同協助董事長左自生推LUXGEN下一階段品牌強化工作。
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