企業生日快樂／長聖串聯三方資源 鞏固優勢

長聖國際生技董事長劉銖淇表示，長聖（6712）積極發展異體細胞治療技術，可解決自體細胞治療在晚期病患治療中的局限性，也可克服量產與成本問題，尤其長聖針對CAR-T免疫療法方面的研究，未來五年內，公司有機會將異體細胞治療產品推展到全球上市，並在亞太市場建立牢固的競爭優勢。

劉銖淇指出，長聖的發展經驗在於如何串聯生技公司、醫院、醫學院三方資源達到最佳營運模式，這也可做為其他生技產業參考模式。以下是專訪紀要：

長聖大事紀 圖／經濟日報提供

問：目前的核心競爭力與公司發展策略？

答：長聖專注於免疫細胞和幹細胞的新藥研發，並成功建立兩大技術平台，涵蓋自體與異體細胞治療，除兩大技術平台，目前還有奈米製藥平台與外泌體平台。公司具備先進的細胞製劑技術，特別是在異體細胞治療領域，這是未來的發展重點，公司已掌握生產異體細胞的製備能力，這不僅提升治療的可及性，還降低治療成本。

異體細胞治療特別是在健康捐贈者細胞的大批量生產方面，可解決自體細胞治療在晚期病患治療中的侷限性。異體細胞治療能隨時供應，避免患者使用自身品質較差細胞的問題，此技術有望在全球市場取得突破。尤其針對CAR-T免疫療法，未來五年內公司將專注異體細胞治療產品的全球上市，並在亞太市場建立競爭優勢。公司也計劃持續擴展其新藥管線，將更多創新的細胞治療產品推向國際市場。

問：未來發展重心還有哪些？

答：長聖目前在台灣的細胞治療市場居領先地位，尤其是自體細胞治療的核准件數、產品項目、合作醫院及病患收案數量上均為第一。「再生醫療雙法」已經通過，只要等相關施行細則上路後，台灣在2018年上路的「特管辦法」將會落日，但在這之前，長聖過去申請通過的自體細胞療法，未來將可繼續與醫院合作推廣。

另外，長聖有多項細胞治療新藥進入臨床試驗，如UMSC01幹細胞治療急性心肌梗塞的二期臨床、多發性硬化症的臨床一二期、免疫細胞異體CAR-T治療實體癌等，展現公司新藥研發的實力和技術前瞻性。這些細胞新藥的研究計畫已獲得美國FDA和台灣FDA多項認證，不僅提高公司的國際認可度，也為產品進入國際市場打下基礎。此外，公司與國內外頂尖醫療機構及研究單位的合作，也進一步鞏固技術優勢。

問：長聖在全球市場的布局為何？

答：「再生醫療雙法」的實施，將新藥開發與細胞製劑製造緊密結合，利用法規優勢快速進入市場。在不斷優化產品開發與監管合規性的同時，公司持續引領台灣及亞太地區的細胞治療市場。長期目標是成為亞太地區的高水準細胞製藥公司。公司將繼續推動異體細胞治療的技術升級，並把握全球市場對再生醫療日益增長的需求。隨著技術成熟與法規環境改善，長聖希望能在全球再生醫療市場占有一席之地，引領細胞治療領域的未來發展。

問：長聖發展至今有那些歷程可以分享？

答：長聖2016年成立，前幾年是從中國醫藥大學及中研院技術移轉再生醫療相關技術，再由公司接棒研發，迄今已有免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台、奈米粒子技術平台及外泌體技術平台；2018年「特管辦法」上路後，長聖開始與中國醫藥大學附設醫院合作，開啟為各醫院提供細胞CDMO的營運模式。長聖一路走來與醫學院及醫學中心合作無間，致力打造再生醫療產業最佳典範。

長聖的發展經驗可供國內生技公司參考，包括如何串聯生技公司、醫院、醫學院三方資源，台灣的醫學研究具有國際競爭力，政府如何引導醫學研究的能量與產業界接軌是應加強的重點，台灣可以醫學院或醫學大學為軸心，將其研發能量釋放給生技公司，讓生技公司發展成創新藥物或醫材，另也透過醫學中心讓這些創新產品展開臨床驗證，等到產品通過上市許可後，再透過醫院通路推廣，回歸到病人身上。