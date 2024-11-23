企業生日快樂／長聖醫師背景加持 實力加分

長聖國際生技（6712）董事長劉銖淇、總經理黃文良都是中部知名醫師，兩人多年前在台中榮民總醫院共事時，見證到免疫細胞與幹細胞治療技術的潛力，後來劉銖淇轉任台中新亞東婦產科醫院院長，黃文良也一度加入中國醫藥大學附設醫院團隊，隨著醫師加入生技產業成為風潮之際，兩人決定合作，2016年成立長聖國際生技。

劉銖淇創立公司之前，與中國醫藥大學醫療體系董事長蔡長海、晟德集團創辦人林榮錦私交很好，長聖成立之初，蔡長海與林榮錦都有參與投資，蔡長海也協助長聖與中醫大進行合作，林榮錦在人脈和研發上提供協助，成為公司發展的基礎。

劉銖淇看中的是中醫大獨立研發、可將幹細胞異體移植的技術。這項技術的特色是能將健康捐贈者的細胞大量生產，提供不同患者進行治療。

劉銖淇與黃文良在醫界待的時間很久，劉銖淇目前除領導長聖的發展，仍繼續在台中的婦產科醫院擔任院長，若遇到有朋友請託，他仍然會進入產房幫助孕婦生產。黃文良在醫界的資歷比劉銖淇更久，曾擔任衛生署署立豐原醫院副院長 、署立彰化醫院代理院長 、署立嘉義醫院代理院長，行政管理經驗豐富。

長聖創立發展至今僅八年多時間，但是長聖與國內醫院合作的家數，在國內投入再生醫療的公司中算是名列第一， 能在短時間取得醫院的信任，得益於長聖團隊的醫師背景。黃文良曾分析，醫師對於沒有打過（新藥或新技術）的壓力很大。長聖為讓醫師放心，在醫師提取細胞、進行白血球分離時，會安排公司研發人員現場待命，提供即時協助。

尤其每次細胞治療可能長達五個多小時，長聖人員隨侍在側，提醒醫護人員需要留意的病人狀態。正因如此，長聖經手的診治個案相當順利。