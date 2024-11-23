企業生日快樂／長聖 細胞治療技術領航家

長聖國際生技公司2016年12月成立，在董事長劉銖淇及總經理黃文良帶領下，短短八年時間就成為國內再生醫療產業的龍頭企業。

擁有醫師專業背景的劉銖淇表示，長聖（6712）的創立源自於他早年見證免疫細胞與幹細胞治療技術的潛力，深感這是未來醫療發展的趨勢，因此和醫療界朋友共同創立長聖，如今正逐步朝國際市場進軍。

劉銖淇說，成立以來經歷多個發展階段，每階段的重點和進展都有所不同。2016年12月到2018年9月為發展的第一階段，這段期間主要專注於取得來自學術研究單位的專屬技術授權，技術來源先後由中國醫藥大學及中央研究院取得，當時主要任務是深入研究細胞治療市場，以掌握未被滿足的醫療需求。

學術授權 奠定研發基礎

長聖在這一階段核心目標是為細胞治療領域的新藥研發奠定技術基礎，特別是針對免疫細胞與幹細胞治療的新技術，開始進行深入的研發工作。

在具體進展方面，劉銖淇指出，長聖成功建立以細胞治療為核心的技術平台，並著手進行新藥開發，為後續的市場應用鋪平道路。此階段奠定公司在細胞治療領域的技術實力。

長聖小檔案

從2018年9月開始至今進入第二階段。2018年衛福部推出「特管辦法」後，長聖開始大力推動細胞製劑的應用，並持續進行新藥開發。長聖也從這一時期發展出兩大業務重心，一是繼續投入細胞新藥的開發，另一大業務是依照「特管辦法」提供各醫院的製造的細胞製劑，這兩大業務形成相輔相成的策略，為公司帶來更高的市場競爭力。

長聖迅速成為台灣細胞治療市場的領航者，尤其在細胞治療領域，公司憑藉專業技術和設備，成功在核准件數、產品種類、合作醫院及病患數量上取得領先地位。同時積極引入高創新技術，推動公司業務不斷成長。

此外，公司的異體細胞治療產品也進入臨床試驗階段，進一步鞏固市場優勢。

核可件數 處於領先地位

劉銖淇表示，2016年至2018年的草創時期，公司發展方向主要圍繞在兩大技術平台：免疫細胞與幹細胞的新藥研發。2018年9月衛福部頒布「特管辦法」，為生技業者和病患打開一扇希望之窗。這項法規加速低風險且安全性高的自體細胞治療的應用，讓長聖得以憑藉已有的設備、技術與專業，迅速走在市場前列。

長聖憑藉技術與設備迅速成為市場領先者，在細胞治療的核准件數、產品種類、合作醫院與病患數量方面均居於台灣首位。

他強調，長聖透過「特管辦法」發展的自體細胞治療市場也有挑戰，特別是治療癌末病患時，患者的白血球數量與身體狀況往往不佳，導致治療效果受到限制。同時自體細胞治療的高昂成本也是重大阻礙。

因此長聖將目光投向異體細胞治療，這是一種未來趨勢，劉銖淇說，因為異體細胞治療能夠利用健康捐贈者的細胞進行大批量生產，隨時供應患者使用，不再依賴患者本身的細胞品質。這不僅降低治療成本，也讓治療更為高效。長聖現階段目標是推動異體細胞治療技術，並致力於將產品推向國際市場。

劉銖淇指出，長聖發展進入第八年，與過去相比成長很多，並獲得很多主管機關認可，包括美國食品藥物管理局（FDA）與衛福部食藥署（TFDA），兩單位讓長聖通過多項異體細胞治療技術，多項新藥已進入臨床試驗。例如幹細胞UMSC01治療急性心肌梗塞目前已進入臨床二期a，多發性硬化症已進入臨床一／二期a階段；急性心肌梗塞目前也已在展開臨床一期。

長聖目前發展最熱門的免疫細胞異體CAR-T治療實體癌，已在台灣展開臨床一／二期a的實驗。長聖還獲得多項榮譽，例如長聖的CAR001（CAR-T）獲得台北生技獎銀獎，且是再生醫療廠最高獲獎者。長聖引領細胞治療領域的變革與發展，持續朝國際化的目標邁進。