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花蓮好樂園2折優惠反應熱烈 即日起停止系統預約

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署為提振花蓮觀光，今年10月7日推出觀光遊樂園「花蓮好樂園2折優惠」，搭配花蓮振興加碼住宿等旅遊補助，成功捲動一波民眾赴花蓮觀光遊樂園旅遊熱潮。不過，由於民眾入園及預約狀況反應熱烈，已達到預算上限，觀光署宣布即日起，系統停止受理民眾入園補助預約申請。

觀光署表示，「花蓮好樂園2折優惠」活動原本預計補助至11月30日或預算用完為止，不過，因為民眾入園及預約狀況反應熱烈，還不到11月18日預算已提前用盡。據觀光署統計，截至11月22日止使用補助入園人數已超過8萬1千人次，再加上已經完成預約但尚未入園的民眾大約有2萬7千人次，已經達到預算上限，因此即日起「全臺主題樂園網」系統停止受理民眾入園補助預約申請，不過，已經完成預約的民眾也不用擔心，觀光署緊急增加補助預算，民眾只要已經完成預約，並且在11月30日前至「花蓮海洋公園」或「怡園渡假村」入園遊玩，補助權益一樣不受影響。

觀光署說，為了協助花蓮觀光業403震後復甦，推出一連串交通和旅遊優惠，「花蓮好樂園2折優惠」結束後，民眾依然能搭配觀光署住宿補助、「台灣好行」及「台灣觀巴」等優惠措施一起玩花蓮。自2025年起，台灣觀巴花蓮路線將增加優惠至1折，台灣好行花蓮路線仍然免費至114年10月底。

台灣好行 觀光

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