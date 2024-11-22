響應能源轉型政策 基隆港務分公司推智慧能源管理系統

為響應我國2050淨零碳排宣誓及行動，將「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型定為目標。台灣港務公司基隆分公司為落實企業ESG永續發展，以「智慧港口」框架為主軸，投入3億元，分2階段積極發展推動「智慧能源管理系統」，從最基礎能源管理著手，結合AI與IOT應用， 以智慧化管理方式掌握港口能源使用效率。

基隆分公司轄管基隆港、臺北港、蘇澳港3大港區總陸域面積達800公頃，於2023年6月至2024年7月推動「智慧能源管理系統建置第一期」，港區全面汰換智慧電表約200個、智慧水表約150個，將用電、用水資訊數據化並透過智慧能源管理系統進行數據監看分析，以利及時掌握港區能源消耗情形。

另外，也將800盞場棧工作燈從傳統鈉氣燈具換裝為LED燈具，於相同亮度下節省一半功率消耗(約節省267kwh)；於港區共15處變電站串接CCTV、門禁開關及安裝溫溼度監測和消防感測器，藉此監控變電站安全，避免人員破壞及隨時注意是否有異常狀況的發生；整合開發為一套智慧能源管理系統，涵蓋前述重點項目設備管理、數據蒐集、AI分析、報表管理、自動排程、異常告警等功能，及時掌握能源使用情形，設備或設施異常告警，避免資源浪費，加速異常事件偵測與排除，智慧能源管理系統建置第一期建置經費約1億元。

基隆分公司說，預計於2025年至2026年持續推動「智慧能源管理系統建置第二期」，將既有智慧能源管理系統整合納入智慧空調及儲創能系統，利用AI智慧化分析，自動調整空調系統所需設定溫度、風速、開啟區域…等，預計可節省約10~15%電費；並透過建置約1,100kw容量太陽能發電設施，創造額外綠能電力，預計年發電量可達100萬度，並將多餘電力透過儲能電池進行儲存，利用系統自動調度使用，智慧能源管理系統建置第二期建置經費約2億元。