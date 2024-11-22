國際運價指數連2跌 美西線跌幅較重

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），延續上週跌勢，週跌幅逾4%，連2週下跌；4大主要航線中，美西線跌逾8%，跌勢較大。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價小跌逾1%左右；遠東到地中海每TEU運價幾乎持平；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾8%，遠東到美東每FEU跌幅約1%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU跌幅約3%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU運價與前一期持平。

航運業者表示，MSC（地中海航運公司）持續下修美西價格，原因是10月黃金週的空班都已恢復正常，現在有些美西線的船班已陸續回歸，但貨量沒有明顯增加，不過歐洲線正值長約價談判，傳出12月報價大漲。