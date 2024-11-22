快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

國際運價指數連2跌 美西線跌幅較重

中央社／ 台北22日電

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），延續上週跌勢，週跌幅逾4%，連2週下跌；4大主要航線中，美西線跌逾8%，跌勢較大。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價小跌逾1%左右；遠東到地中海每TEU運價幾乎持平；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾8%，遠東到美東每FEU跌幅約1%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU跌幅約3%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU運價與前一期持平。

航運業者表示，MSC（地中海航運公司）持續下修美西價格，原因是10月黃金週的空班都已恢復正常，現在有些美西線的船班已陸續回歸，但貨量沒有明顯增加，不過歐洲線正值長約價談判，傳出12月報價大漲。

延伸閱讀

最新【台灣郵輪旅遊攻略】基隆出發郵輪懶人包！2025航線推薦，全年度必看美食／娛樂特色

比手掌還大的瑪德蓮！ 台北東區新開幕「Sunbird」地中海料理 超吸睛「巨型瑪德蓮禮盒」放大你的祝福

長榮、華航 權證四檔活跳跳

SCFI 出現止跌跡象 海運後市觀察下半年運價

相關新聞

獨家／福懋油經營權變天 吳家拿下5席

福懋油（1225）股東臨時會全面改選董事，經營權之爭答案揭曉，原來公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下...

燦坤推「黑五狂歡慶」搶客 3C家電最低46折

「黑五購物節」即將登場，各大通路紛紛祭出優惠拚買氣。燦坤（2430）22日表示，近期家電詢問度與購買需求攀升，不少消費者...

SCFI 運價指數連2跌 歐洲線跌幅已收斂、市場解讀12月醞釀漲價

本周22日公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，已經看到歐洲線跌幅收斂，市場解讀開始醞釀要在12月開始漲價；至於...

長榮航空 Hello Kitty 彩繪機4.0甜蜜翱翔

長榮航（2618）Hello Kitty彩繪機自飛航以來，與無數旅客締造了許多歡樂的飛行時光。為了帶給旅客更多的美好回憶...

華航發揮企業影響力 響應北回歸線永續軸帶發展計畫

華航（2610）22日出席《臺灣 · 北回歸線之巔 / 福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇》，董事長謝世謙獲邀擔任行政院觀光產...

麗寶董娘砸20億蓋廟當宮主 五股賀聖宮舉辦清醮大典

由麗寶集團打造的「五股賀聖宮」，今年下半年陸續舉辦「甲辰年科慶成謝土祈安三朝清醮大典」，並預定在11月23日(六)於五股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。