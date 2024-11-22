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燦坤推「黑五狂歡慶」搶客 3C家電最低46折

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導
燦坤推出「制霸黑五」購物狂歡慶，提供消費者以超值價格升級家中設備。燦坤／提供
燦坤推出「制霸黑五」購物狂歡慶，提供消費者以超值價格升級家中設備。燦坤／提供

「黑五購物節」即將登場，各大通路紛紛祭出優惠拚買氣。燦坤（2430）22日表示，近期家電詢問度與購買需求攀升，不少消費者鎖定「黑五檔期」準備購入大型家電，燦坤也準備了購物狂歡折扣，不論是熱門家電、3C資通訊產品皆有限時折扣，讓消費者感受到優惠誠意。

燦坤表示，此次推出「制霸黑五」購物狂歡慶，即日起至11月30日，3C家電最低46折起，眾多熱銷明星商品價格限時下殺，搭配多家銀行活動再享最高現折2,499元。

除了門市以外，線上購物也同享優惠，燦坤指出，全站領券現折最高999元，下單滿額能抽PS5的30周年限量商品購買資格，也有機會可獲得其他超人氣的家電產品。

另外，燦坤也推出限時降價促銷，包括顯示器、環繞微型劇院組可用最低69折來升級影音享受，或是洗碗機、洗衣機、吸塵器、吹風機、冰箱、電風扇等家電，也有67折至8折不等的優惠折扣。

至於資通訊商品，燦坤祭出黑五促銷價，舉例來說，iPhone 16 256GB粉紅色直降1,370元，優惠價3萬2,030元，再送市價680元的保護殼；Apple Watch S9 LTE 45mm展示機原價1萬7,500元，特價1萬1,999元，現省5,501元。

筆電方面，燦坤也將HP 15S筆電直降48折，僅8,999元；Lenovo Idea Pad Flex 5i翻轉筆電下殺75折，黑五限定1萬7,999元；ACER 24型 100Hz VA液晶顯示器6折，促銷價2,388元，提供消費者以超值價格升級家中設備。

家電 燦坤

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