快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

SCFI 運價指數連2跌 歐洲線跌幅已收斂、市場解讀12月醞釀漲價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
運價指數連二跌。示意圖／ingimage
運價指數連二跌。示意圖／ingimage

本周22日公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，已經看到歐洲線跌幅收斂，市場解讀開始醞釀要在12月開始漲價；至於美西線之前跌幅相對較小，近期在十一長假第一波出貨潮結束後，貨量減少本周下跌8.61%較大。

運價指數連二跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數22日出爐，指數下跌91.82點至2,160.08點，周跌幅4.07%，四大主要航線當中，以北美線跌幅較大，遠東到美西線跌幅8.61%，遠東到美東跌破5,000美元。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,481美元，較前一期下跌31美元，周跌幅1.23%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,071美元，較前一期下跌9美元，跌幅0.29%。

華人農曆年提前到來，歐洲線的需求提前出現，業界觀察亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型的海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，平均漲幅達3到4成；業界推估國內的長榮（2603）、陽明海運（2609）也會跟進喊漲。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,821美元，較前一期下跌360美元，跌幅8.61%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,997美元，較前一期下跌65美元，跌幅達1.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌23美元，跌幅3.43%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

攬貨業者表示，美西線11月船班供給恢復正常， MSC(地中海航運公司)持續下修美西價格，而10月黃金周時候的空班都已恢復正常，現在有些美西線的船都陸陸續續回來已都正常，貨量沒有明顯增加；不過歐洲線隨著長約價談判，歐洲線傳出12月報價大漲。

延伸閱讀

航運即將迎來供不應求大行情！

今年前三季賺逾五個資本額 長榮股價衝上天價

跟團出遊比一比！2025首季各線旅行團費公佈 日本賞櫻團飆漲

回不去了！明年日本團費預估這時飆漲 南韓團恐也漲3成

相關新聞

獨家／福懋油經營權變天 吳家拿下5席

福懋油（1225）股東臨時會全面改選董事，經營權之爭答案揭曉，原來公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下...

燦坤推「黑五狂歡慶」搶客 3C家電最低46折

「黑五購物節」即將登場，各大通路紛紛祭出優惠拚買氣。燦坤（2430）22日表示，近期家電詢問度與購買需求攀升，不少消費者...

SCFI 運價指數連2跌 歐洲線跌幅已收斂、市場解讀12月醞釀漲價

本周22日公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，已經看到歐洲線跌幅收斂，市場解讀開始醞釀要在12月開始漲價；至於...

長榮航空 Hello Kitty 彩繪機4.0甜蜜翱翔

長榮航（2618）Hello Kitty彩繪機自飛航以來，與無數旅客締造了許多歡樂的飛行時光。為了帶給旅客更多的美好回憶...

華航發揮企業影響力 響應北回歸線永續軸帶發展計畫

華航（2610）22日出席《臺灣 · 北回歸線之巔 / 福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇》，董事長謝世謙獲邀擔任行政院觀光產...

麗寶董娘砸20億蓋廟當宮主 五股賀聖宮舉辦清醮大典

由麗寶集團打造的「五股賀聖宮」，今年下半年陸續舉辦「甲辰年科慶成謝土祈安三朝清醮大典」，並預定在11月23日(六)於五股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。