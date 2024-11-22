SCFI 運價指數連2跌 歐洲線跌幅已收斂、市場解讀12月醞釀漲價

本周22日公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，已經看到歐洲線跌幅收斂，市場解讀開始醞釀要在12月開始漲價；至於美西線之前跌幅相對較小，近期在十一長假第一波出貨潮結束後，貨量減少本周下跌8.61%較大。

運價指數連二跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數22日出爐，指數下跌91.82點至2,160.08點，周跌幅4.07%，四大主要航線當中，以北美線跌幅較大，遠東到美西線跌幅8.61%，遠東到美東跌破5,000美元。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,481美元，較前一期下跌31美元，周跌幅1.23%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,071美元，較前一期下跌9美元，跌幅0.29%。

華人農曆年提前到來，歐洲線的需求提前出現，業界觀察亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型的海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，平均漲幅達3到4成；業界推估國內的長榮（2603）、陽明海運（2609）也會跟進喊漲。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,821美元，較前一期下跌360美元，跌幅8.61%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,997美元，較前一期下跌65美元，跌幅達1.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌23美元，跌幅3.43%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU與前一期持平。

攬貨業者表示，美西線11月船班供給恢復正常， MSC(地中海航運公司)持續下修美西價格，而10月黃金周時候的空班都已恢復正常，現在有些美西線的船都陸陸續續回來已都正常，貨量沒有明顯增加；不過歐洲線隨著長約價談判，歐洲線傳出12月報價大漲。