聯嘉：墨西哥廠不受川普關稅影響 目標2026年出貨

車用LED廠聯嘉光電今天表示，墨西哥廠預計2025年7月完工，目標2026年正式出貨，預期2028年前，墨西哥廠將成為聯嘉集團營收與獲利最高的廠區，不受美國總統當選人川普未來可能提高關稅的影響。

聯嘉光電下午受邀參加券商舉行法人說明會，聯嘉積極擴充墨西哥廠，總經理黃昉鈺指出，墨西哥廠整地作業進行中，目標2025年7月完成廠房建設，之後設備進駐，預計2026年正式出貨，規劃到2028年前，墨西哥廠將成為聯嘉集團最大的營收和利潤貢獻者。

觀察川普當選美國總統的關稅政策，黃昉鈺表示，墨西哥廠鄰近6家全球車燈第一階（Tie-1）廠商，不受川普可能提高關稅的影響，墨西哥廠已接獲未來新車分別為6年與9年期訂單。

從台灣總部來看，黃昉鈺分析，川普尚未明確表示對台灣商品徵收關稅，聯嘉台灣總部持續研發創新車燈光源，部分產線將轉移至墨西哥，台灣總部也會增加人工智慧（AI）事業部門。

在美國密西根州布局，黃昉鈺分析，川普未來保護政策，有利聯嘉光電密西根廠發展，密西根廠持續布局歐美客戶，廠區積極導入自動化，未來目標密西根廠提升營收、市占率與獲利能力。

在電動車大廠特斯拉（Tesla）布局，聯嘉指出，今年開始提供特斯拉電動皮卡Cybertruck前車燈模組；聯嘉指出，前10月美國平均每9.5輛新車中，就有1輛車使用聯嘉的產品。

從產品比重來看，聯嘉表示，今年前10月車燈應用占比約87%，綠能產品7%，工業應用占比6%。從市場來看，今年前10月美洲市場營收占比74%。