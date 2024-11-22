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接軌世界健康趨勢 滿漢大餐成為第1款台灣減鈉泡麵

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

蟬聯多年家樂福料理包泡麵牛肉麵口味熱銷第一的「滿漢大餐」，接軌國際趨勢，以最熱銷品牌蔥燒牛肉麵帶頭，推出台灣史上減鈉最多達25%的泡麵，扮演業界領頭羊之姿期望能帶動台灣減鈉新風潮！統一滿漢大餐承襲華人宮廷料理-滿漢全席的精髓，以塑造消費者心中最具代表性的豪華即食麵為願景，至今仍持續鑽研當代最佳製麵工藝，融合「軟嫩肉塊、層次湯頭、帶勁麵體」做出上乘麵食。

根據「世界方便麵協會WINA」統計，2023年全球超過56國泡麵被消費達1,202億份，銷售量創下歷年來的新高！泡麵現已成為僅次於農產與巧克力以外，全球最暢銷的民生食品。而台灣在2023年泡麵銷售達9億多份，比較2022年也增加了2千多萬份的數量。

另外，滿漢大餐也觀察到目前的世界健康趨勢，依日商環球訊息公司(GLL)發布的國際市場調查報告指出，在預測期內(2022-2029年)，全球低鹽食品市場預計將以 5.98% 的複合年增長率增長，而亞太地區更將在預測期內占據主導地位。

美國華盛頓州立大學的Soo-Yeun Lee教授表示：「在減少食品鈉含量的同時，保有適口性、物理特性以及安全性，並兼顧美味是很困難的。」減鹽的成功關鍵，在於「吃起來是好吃的」，而統一研究團隊代表兼具營養師背景的許思瑜則分享「滿漢大餐減鈉蔥燒牛肉麵透過減少食鹽添加量，利用其他風味輔助，以鮮味、濃厚味與香辛料味來達到減少鹽的添加並增強風味的濃厚度。」

新版減鈉25%蔥燒牛肉麵，主打減鈉不減美味，吃麵是一種享受，滿漢大餐主張均衡飲食，「減鈉犒賞，美味輕享」，配料上，湯頭在直火爆炒下逼出青蔥香，拌炒川味豆瓣及香辛料，融合出濃郁中帶嗆辣的口感。品牌運用獨特調味工藝，減鈉仍不失美味。

即日起至11月30日限定：滿漢大餐減鈉25%蔥燒牛肉麵/嚐鮮特惠50元(碗)再加碼送會員紅利20倍點數！

泡麵 消費 牛肉麵

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