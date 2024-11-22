長榮航空 Hello Kitty 彩繪機4.0甜蜜翱翔

長榮航（2618）Hello Kitty彩繪機自飛航以來，與無數旅客締造了許多歡樂的飛行時光。為了帶給旅客更多的美好回憶，於今年下半年再度推出長榮航空Hello Kitty彩繪機4.0，除8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，12月起也將陸續推出飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等共六架彩繪機，要與大家甜蜜相見。

為了慶祝新塗裝彩繪機的加入，長榮航空與三麗鷗攜手，共同舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，於11月29日下午2點至12月1日晚間9點，在台北松菸文創大街酷萌開展，邀請民眾一同踏入長榮航空✕三麗鷗的夢幻世界，體驗無限的歡樂與奇妙冒險。

「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，除了集結近年來與三麗鷗合作的彩繪機成果外，整個展區以此次彩繪機4.0登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿及布丁狗等超萌角色，陪伴大朋友小朋友全方位感受這場夢幻雲端旅程。

長榮航空邀請大家11月29日下午2點至12月1日晚間9點一同到台北松菸共襄盛舉，民眾在展區內完成指定互動體驗任務後，不僅可以拿到限量可愛贈禮外，還有機會抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎喔！近距離感受長榮航空✕三麗鷗的酷萌魅力，讓所有民眾沉浸於夢想歡樂世界！八大活動亮點搶先看：

亮點一：長榮航空彩繪機夢幻機票大獎！

11月29日至12月1日只要於展區內完成指定任務，就可參加長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的抽獎機會喔! 此次將會送出三張今年長榮航空所推出的全新彩繪機的航點機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。

亮點二：長榮航空波音787夢幻客艙尊榮體驗！

還沒有機會搭到長榮航空787夢幻客機的民眾有福啦！長榮航空貼心的將787皇璽桂冠艙及經濟艙整個座椅搬至台北松菸現場，民眾可實際乘坐機上座椅，同時搭配專業人員的親切解說，讓民眾在地面也能感受長榮航空夢幻客機的空中魅力。

亮點三：長榮航空Hello Kitty彩繪機 「巨大化超萌拍照打卡區」

在長榮航空彩繪機夢幻嘉年華展區裡，長榮航空特別設置多項巨大化機上備品，精心打造夢幻拍照背板，讓人彷彿身在童話般的奇幻世界中，必定成為民眾瘋狂打卡的拍照熱點。

亮點四：長榮航空「閨蜜機」－ 巨型超萌Q版飛機模型展示區

長榮航空特別在活動現場打造「閨蜜機」的巨型超萌Q版飛機模型，讓民眾可以近距離合影，感受閨蜜機專屬的酷萌魅力。

亮點五：長榮航空「粉萌機」－ 360度環景拍攝區

現場以全新長榮航空彩繪機「粉萌機」為主題，特別設置360度環景拍攝區，搭配「粉萌機」專屬的超萌環景背景設計，讓每一位民眾都能拍出俏皮可愛影片，沉浸在「粉萌機」的粉紅魔力中。

亮點六：長榮航空「糖果機」－ 點亮彩繪機互動體驗區

長榮航空「糖果機」專屬的「點亮彩繪機互動體驗區」則是能讓大朋友小朋友都能一起玩樂的互動體驗區，搶先體驗「糖果機」的甜蜜氛圍。

亮點七：長榮航空彩繪機遊樂區

除了三架全新彩繪機的主題展區外，現場還有長榮航空彩繪機全家族「配對大師」 互動體驗區，民眾在進行彩繪機配對遊戲之餘，也可同時了解到每一架長榮航空彩繪機與三麗鷗明星的特殊亮點及相關設計理念。除此之外還有彩繪機歷史展示區，以及彩繪機空中藝術收藏區，一同展示每一架彩繪機的塗裝設計，搭配彩繪機專屬商品及機上備品，絕對讓所有民眾大飽眼福。

亮點八：期間限定 長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機

在充滿夢幻氛圍的嘉年華中，怎麼能少了與親朋好友一起拍照留下珍貴回憶的機會呢？現場的「長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機」，讓民眾在現場除了有限量可愛贈禮可以帶回家之外，只要完成指定任務也能帶走與三麗鷗明星合照的超可愛拍貼照片喔。

「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動期間11月29日下午2點至12月1日晚間9點，邀請大家一起享受長榮航空✕三麗鷗為大家所帶來的夢幻盛宴，沉浸在彩繪機的冒險旅程，與長榮航空及三麗鷗甜蜜旅伴，一同翱翔天際，創造美好回憶。