華航發揮企業影響力 響應北回歸線永續軸帶發展計畫

華航（2610）22日出席《臺灣 · 北回歸線之巔 / 福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇》，董事長謝世謙獲邀擔任行政院觀光產業振興諮詢會議委員，與內政部國家公園署共同宣誓，推動福爾摩沙北回歸線永續軸帶計畫，為生物多樣性保育貢獻心力，實踐企業社會責任，支持政府永續發展政策。

台灣坐落於北回歸線上，擁有最高海拔及最豐富的地理景觀，孕育了豐饒且珍貴的生物多樣性，華航作為國內唯一簽署「白金漢宮保育宣言」及「森林暨生物多樣性保育承諾」的運輸業，盼願發揮企業影響力，共譜一首永續的山海組曲，建構兼具資源保育與環境管理、多元文化與人文美學、生態旅遊與地方創生、全民教育與環境學習、身心韌性與健康療癒的永續軸帶願景共同努力，以實際行動展現企業對環境保護及社會責任的重視。華航為促進環境永續及提升台灣生態保育與觀光國際能見度，將參與「永續軸帶 ESG 對話平台」，也規劃在全線班機上播放國家公園影片，協助行銷台灣生態保育成果、自然觀光及生態旅遊。

華航積極呼應國際永續發展趨勢，近年響應自然碳匯倡議及國家級永續林業專案，2023 年首次認養苗栗南庄近 2 公頃林地，種植超過 4,000 株碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」；今年更是擴大認養面積 5.25 公頃，為去年 3 倍之多、種植株數達 3.5 倍，樹種擴及至「台灣櫸」，豐富生態樣貌，並結合國際里山倡議理念，以行動促進山林共生及與原住民社群共好共榮，亦以實際作為支持今年度農業部林業及自然保育署，參與聯合國生物多樣性公約第 16 屆締約方會議周邊會議，宣揚台灣里山倡議成果，見證國際原民權益與生態多樣性保育共榮保障新里程。

同時，華航推廣永續航空燃油領先台灣業界，2017 年首創台灣航空業新機飛渡添加作業，2023 年率先添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，首次於貨運機隊添加永續航空燃油；並且三度參加天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰，始創台灣客運航班單次性價值鏈合作，攜手合作夥伴穩健並進邁向 2050 淨零碳排永續目標，促進航空業能源轉型與低碳運輸發展。

華航以「持續落實 ESG 推動，創造企業永續競爭力」為發展核心，耕耘永續作為有目共睹，長年深獲國內外多方肯定，今年 6 月成為台灣首家正式通過 SBTi 組織審查的運輸服務業者、連續 8 年入選道瓊永續指數新興市場成分股、10 年蟬聯台灣企業永續獎，並獲頒台灣十大永續典範企業獎之最高殊榮，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見華航引領台灣航空業之永續力。(2024/11/22)