看好韓國前景 風睿能源宣布投入開發朝鮮南海離岸風場

離岸風電開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）22日宣布，將與韓國文島風能公司（Moondo Wind Energy, MWE）共組「Moondo Offshore Wind Energy, MOWE」，投入開發朝鮮南海的離岸風場。

風睿能源表示，這是集團首次涉足當地市場，不僅在國際業務版圖的拓展上寫下了全新里程碑，透過與在地夥伴的緊密合作，亦可望為區域能源轉型注入更多活力與動能。

這項專案是風睿能源繼佈局日本北九州之後的第二宗跨國開發計畫。該計畫已獲韓國政府核發電業執照，場址位於朝鮮半島西南端全羅南道麗水市巨文島周邊海域，擁有優良的風況，裝置容量可達840MW，採固定式基樁。

風睿能源董事長林雍堯表示，隨著韓國政府加快腳步推動再生能源，很高興能有機會躬逢其盛，參與當地離岸風電的蓬勃發展。風睿能源深耕台灣超過十年集團相關領域內扮演舉足輕重的角色，累積了紮實的成績。集團很樂意與鄰近市場分享這段歷程，也希望積極借重合作夥伴豐沛的在地知識和經驗，共同朝向淨零碳排的目標邁進。

文島風能公司執行長宋鴻烈指出，相信風睿能源在台灣建立的專業技術與深厚實績，將成為推動MOWE成功的重大助力。同時，也期待能藉此為韓國的減碳目標和RE-100承諾做出實質貢獻。

於此同時，風睿能源亦宣布位於首爾市中心的辦公室正式啟用，期待日後能夠逐步招募對離岸風電有熱忱的跨國綠領人才加入，為區域能源轉型貢獻心力。