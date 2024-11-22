智崴飛行劇院拓點 2025年落腳加拿大國家公園

體感設備廠智崴資訊今天在美國奧蘭多的國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），發表全新型態騎乘式飛行劇院s-Ride，並宣布新一座飛行劇院2025年將在加拿大尼加拉大瀑布國家公園內開幕。

智崴發布新聞稿說明，今年在主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態騎乘式s-Ride飛行劇院，以騎乘姿勢增強乘客體驗，具備加大的沉降距離與俯衝加速度，並結合熱風、水霧、氣味等特效。此次會展中，新產品已吸引日本、北美、中東及歐洲等地樂園業主洽詢。

智崴表示，2025年將在加拿大、墨西哥、沙烏地阿拉伯、日本、香港、中國等地點開幕多座飛行劇院和體感遊樂設備，透過多樣化的數位內容，帶動設備販售與內容授權市場的成長。

此外，智崴與加拿大尼加拉大瀑布公園委員會（Niagara Parks Commission）在會展中共同召開記者會，宣布新飛行劇院將於2025年開幕。

智崴集團董事長歐陽志宏說，這次合作也代表著飛行劇院的多元發展性，目前智崴飛行劇院已插旗世界知名主題樂園、旅遊景點、購物中心、機場等，今天再插旗著名國家公園，開啟全新客戶範疇。