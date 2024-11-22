史上最大交屋潮！全台使照量首破10萬戶 北市年增近一倍

據內政部統計月報資料顯示，今年前三季住宅使照量達101,788戶，年增20.6%，首度突破10萬戶大關，創下2006年統計資料以來新高。永慶房屋指出，受惠於前幾年建商大量推案，今年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來幾年仍是使照高峰，將迎來史上最大交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年使照量的大增，對比2019年以後每年都有逾10萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，讓今年新成屋落成、交屋也慢慢步入高峰期。

進一步觀察歷年前三季全台建照量變化，從2018年後住宅建照量就快速增加，2019至2024年的建照量均超過10萬戶，其中2022年更超過13萬戶大量，顯示今年開始陸續進入完工交屋階段，今年前三季使照量已達10萬戶，推估全年恐將突破13萬戶，龐大交屋潮將湧現。此外，若對比2022、2023年高漲的建照量，依據一般工期推算，預期2025、2026年更是邁入歷年完工交屋高峰期，使照量恐再創新高。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市與高雄市，今年前三季使照量均逾萬戶。陳金萍表示，觀察今年前三季住宅使照量以台中市的18,567戶最多，其次則是桃園市的16,711戶，而新北市則以14,599戶名列第三。若與2023年同期相比，則以台北市量增97.5%最多，成長將近一倍，相當驚人。

陳金萍指出，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域，而台北市則因大面積素地稀缺，而2020、2021年都更、危老推案量大，今年陸續進入完工階段，推升使照量大增。