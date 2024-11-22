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麗寶董娘砸20億蓋廟當宮主 五股賀聖宮舉辦清醮大典
由麗寶集團打造的「五股賀聖宮」，今年下半年陸續舉辦「甲辰年科慶成謝土祈安三朝清醮大典」，並預定在11月23日(六)於五股地區舉辦盛大遶境活動，麗寶表示，歡迎民眾報名參加，為來年祈福。
麗寶集團表示，五股賀聖宮於民國103年現址建廟，民國107年元旦安座入廟，落成以來，香火鼎盛，已成台灣北極玄天上帝的信仰中心之一。
奉宮主神「帝爺公」指示，於今年舉辦「歲次甲辰年科慶成祈安三朝清醮」。首先在9月13日舉辦動土大典，由宮主麗寶董娘王美雲率領委員會代表，與值年爐主共同主持，祈求國泰民安、風調雨順，並且為地方帶來平安與和諧。
麗寶表示，王美雲出身彰化二林鄉，家族三代篤信玄天上帝，從小耳濡目染，長大後常常感應到玄天上帝對她的人生指引，麗寶集團總裁吳寶田夫婦二人也都成了玄天上帝的忠誠信徒。
王美雲表示，當初起心動念要興建「賀聖宮」，是因921大地震不久，玄天上帝神諭透過乩身告知，並欽點五股洲子洋的一塊土地，指示要在該地興建宮廟以造福信眾。
她和先生麗寶集團董事長吳寶田當天即決定，將銷售總額可賺超過7億、約500坪的建案用地，捐出來建廟，從開始籌劃建廟到興建完成，耗資20億，整整花了十年的時間興建完成。
「賀聖宮」樓高8樓、地下3樓，內祀主神有玄天上帝、註生娘娘、消災延壽藥師佛、觀世音菩薩、文昌帝君、土地公福德正神、太歲星君等神祇。主廟內還可容納200多人的香客大樓，供信徒進香入住。
麗寶表示，今年五股賀聖宮謝土祈安清醮大典，除了五股大繞境，11月28日將舉辦建醮佛神安座，並從11月29日起，一連五天進行清醮大典，除了有普渡開香、還有鍾馗押煞、送法船等經典道教科儀登場。
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