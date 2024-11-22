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承寶 ARD103 CAR-T 獲美 FDA 孤兒藥資格 上巿可享7年獨賣

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
承寶生技執行長官建村表示，ARD103於造福罕見疾病病患上再次取得進展，團隊將加速ARD103臨床試驗收案，希望早日能提供安全、有效的細胞治療，使更多患者受惠。照片提供／承寶生技
承寶生技執行長官建村表示，ARD103於造福罕見疾病病患上再次取得進展，團隊將加速ARD103臨床試驗收案，希望早日能提供安全、有效的細胞治療，使更多患者受惠。照片提供／承寶生技

仁寶（2324）集團旗下承寶生技今22日宣布，開發中新藥ARD103 CAR-T，獲美國食品藥物管理局（FDA）授予治療急性骨髓性白血病（AML）孤兒藥認定（Orphan Drug Designation, ODD）。承寶生技執行長兼總經理官建村表示，取得此ODD資格認定，ARD103未來可享有藥物加速審查、臨床試驗支出抵稅、減免處方藥使用者費用(Prescription Drug User Fee)及上市後享有七年美國巿場獨賣期等優惠措施。

ARD103為承寶生技目前主力產品，為經DashCAR®快速製程技術所製備之自體CAR-T細胞，能專一性地標靶急性骨髓性白血病細胞上之CLL-1 (Human C-type lectin-like molecule-1)抗原，並瞄準無有效藥物治療的復發／難治型急性骨髓性白血病（r/r AML）病人。ARD103導入第二代CAR基因結構並進行篩選及優化，經DashCAR®細胞技術平台，可在3-5天內生產出高品質CAR-T細胞，保留CAR-T 細胞的幹細胞源性(stemness)，較不易衰敗，有利於 CAR-T 細胞在體內的生長及持久性，正是細胞活藥的關鍵。DashCAR®快速製程解決臨床上復發或難治型癌症病人病情無法等待的窘境，製造時程較已上市細胞治療產品（約2-4周）大幅降低，能有效為病人縮短等待細胞治療時間。

急性骨髓性白血病為一種罕見疾病，是骨髓性血液細胞過度增生造成的癌症，特色為大量不正常的細胞在骨髓和血液中快速生長，進而干擾正常的造血作用，因為急性骨髓性白血病，其病程進展迅速，沒有治療的話通常會在數周至數月內喪命。目前AML標準之化學治療，約60%的病患經治療後可以達到完全清除癌細胞的狀況，但因為病人體內還會有殘留的腫瘤幹細胞，因此會有40-80%的病人會有復發狀況，且後續治療效果極差。即使小分子標靶藥物可治療於復發／難治型急性骨髓性白血病病患，但因需具備特定基因突變，故僅有小病患族群（<30%）能接受治療。

ARD103已於10月通過美國FDA臨床試驗新藥審查（IND），准予進行復發／難治型急性骨髓性白血病一/二期臨床試驗，配合此次FDA授予之孤兒藥資格認定，官建村表示，ARD103於造福罕見疾病病患上再次取得進展，團隊將加速ARD103臨床試驗收案，希望早日能提供安全、有效的細胞治療，使更多患者受惠。

生技 美國

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