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3季就10萬戶！史上最大交屋潮來了 房仲：做好準備

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
數據顯示，今年前三季住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋指出，未來幾年仍是使照高峰。房市示意圖／永慶房屋提供
數據顯示，今年前三季住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋指出，未來幾年仍是使照高峰。房市示意圖／永慶房屋提供

內政部統計月報資料顯示，今年前三季住宅使照量逾10萬戶，創下2006年以來，19年新高。永慶房屋指出，前幾年建商大量推案，今年龐大預售推案進入完工階段，預料未來幾年仍是使照高峰，將迎來史上最大交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前銀行房貸接近滿水位，加上央行第七波信用管制，面臨大量交屋潮，交屋者貸款成數可能不如預期，建議交屋者提前審視自身信用條件，最好準備充足資金、以免資金不足陷入交屋違約困境。

陳金萍表示，今年使照量大增，一來是2019年以後，因台商回流、貨幣寬鬆創造房市大多頭，建商連年積極推案。

二來，疫情期間嚴重缺工、缺料，導致興建時程延宕，完工交屋時間跟著遞延，並在今年步入高峰期，統計今年前三季全台住宅使照量達10萬1,788戶，較去年同期增加20%，創近19年來最高。

陳金萍表示，觀察使照量先期指標建照核發量，從2018年後住宅建照量就快速增加，22022年更超過13萬戶大量，由於今年前三季使照量已達10萬戶，推估全年恐將突破13萬戶，龐大交屋潮將湧現。

此外，若對比2022、2023年暴增的建照量，依據一般工期推算，預期2025、2026年更是邁入歷年完工交屋高峰期，使照量恐再創新高。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市與高雄市，今年前三季使照量均逾萬戶。

陳金萍表示，觀察今年前三季住宅使照量以台中市的18,567戶最多，其次則是桃園市的16,711戶，新北市14,599戶名列第三。若與2023年同期相比，則以台北市量增97.5%最多，成長將近一倍，相當驚人。

陳金萍分析，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域，台北市則因2020、2021年都更、危老推案量大，今年陸續進入完工階段，推升使照量大增。

歷年前三季住宅使照量前五名 資料來源／永慶房屋
歷年前三季住宅使照量前五名 資料來源／永慶房屋
近十年前三季全台住宅建照量與使照量變化 資料來源／永慶房屋
近十年前三季全台住宅建照量與使照量變化 資料來源／永慶房屋
近二年前三季住宅使照量變化 資料來源／永慶房屋
近二年前三季住宅使照量變化 資料來源／永慶房屋

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