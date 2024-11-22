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南二都「百貨宅」房價曝 台南這間漲6成最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南紡購物中心。記者游智文／攝影
南紡購物中心。記者游智文／攝影

百貨公司周年慶吸引人潮，也讓人關注周邊房價。住商機構彙整實價登錄資料，觀察南二都11月下旬仍在進行週年慶的六大百貨周邊房價變化，其中以台南市南紡購物中心周邊漲勢最為驚人。

根據實價資料，台南市截至11月中下旬仍在進行週年慶活動之百貨，包含台南大遠百成功店、南紡購物中心以及新光三越台南新天地等，3處百貨周邊房價基本站穩2字頭。

其中，南紡購物中心今年平均成交行情約每坪26.6萬元，與2020年相比，附近房價漲幅達63%，漲勢位居南二都六大百貨之首。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區域除有豐富商業機能，近年來又有平實重劃區等議題，且鄰近平實公園等大片綠地，房市前景性足夠，吸引建商進駐，新案陸續推出，彼此相繼疊價之下，衝高區位房價。

另觀察高雄市包含新光三越高雄左營店、漢神百貨以及高雄大遠百等3處仍在週年慶檔期之百貨，今年附近房價已達2~3字頭，若對比2020年周邊價位，以新光三越高雄左營店周邊漲幅達58%最高。

住商不動產R15祥富加盟店店東蔡昆祥分析，該百貨鄰近高鐵左營站，本身就位處左營區蛋黃區，區域屋齡20~30年中古房價近年站穩2字頭，少數屋齡15年以內社區則平均行情可達3字頭以上，由於集結高鐵、百貨等豐富生活機能，房價頗具支撐力道。

賴志昶指出，百貨公司或商場為民眾帶來豐富生活機能，對區域房價帶動效果強勁，尤其百貨業者選址多位處精華地段，就算為老字號品牌，對地段加值效應依然歷久彌新。

他表示，下半年度房市面臨銀行滿水位、央行信用管制等衝擊，消費者購屋宜選擇如「百貨宅」等較具前景之物件，除銀行鑑價上較具保值，未來面對房市波動也較具保障。

南二都各大百貨周邊房價。表／住商機構提供
南二都各大百貨周邊房價。表／住商機構提供

南紡 房價 新光三越

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