福懋油3%大股東龍明投資發聲明：未來會繼續監督公司改革

福懋油（1225）22日舉行股東臨時會改選董事，持股3％龍明投資表示，未來會以股東身份持續監督促請公司改革。

龍民投資表示，本股東持股福懋油超過 3％，對於福懋油現狀雖感嘆卻並不能陷入沮喪，對於改革仍存一絲希望，將持續監督促使改革。

今天也發表聲明稿表示，誠摯地邀請市場上的策略投資人來參與投資，而且福懋油底氣仍在，歷年經營者努力的經營績效可見且穩定獲利配發股息，具有一定投資價值，至為歡迎新策略投資人的加入。期許新策略投資人一同來促使新經營團隊遵守法紀依循內稽內控，保障投資人持股安全。反之，如新經營團隊不能合規辦理、引起爭議、無法帶動發展，為避免投資損失，本股東也不得不適時調節持股。

福懋油前因本股東請求而召開股東會改選經營團隊，22日召開 113 年股東臨時會，由副董事長主持並完成經營團隊改選，當選人包含本股東提名之獨立董事連仁隆及董事陸醒華、許逸群、吳清德，以及吳金泉先生領軍而提名之獨立董事許綺礽、施博元，及法人董事興泰實業股份有限公司、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司，後續將推選董事長。

自吳金泉先生領軍興泰增加福懋油持股以來，超過十年以上的經營權爭議，屢上新聞版面，更引起主管機關、上下游廠商、金融往來機構及投資人關切，已然對福懋油發展及經營累積不利影響，龍明投資持股超過3％的策略投資人，對此局面感到相當無奈，因此期望推動經營階層改選，促使原經營團隊變革，如有爭議的董事退出。

龍明投資進一步表示，但目前看起來，除了引進部分自然人董事有所改革之外，與數年前狀況相同，尤其吳金泉更宣稱已取得 5 成以上的福懋油股份，顯然吳金泉及所控法人董事興泰公司隨時得以異動董事、經理人、變動福懋油經營政策；另外，加上眾所周知及司法網站查詢可知的大量訴訟案件、股票關係人操作問題、公司內控失靈等狀況，之後福懋油恐怕將陷入與興泰相同窘境，不免使人對於福懋油的未來感到相當不樂觀。