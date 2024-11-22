台灣麥當勞積極展店 今年底餐廳數417家創史上最高

麥當勞在台耕耘40週年，以「積極展店、汰弱換強」的餐廳發展策略，持續從都會區擴展至各鄉鎮。位於雲林的西螺中山餐廳將於23日正式開幕，年底更將分別於台中、桃園，開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間全新餐廳，預計2024年底，全台餐廳總數將達到417家，締造台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。

台灣麥當勞以持續創新、深耕社區，創造與消費者之間「簡單的快樂」，並透過積極的展店計劃，深入鄉鎮，成為台灣人生活的一部分。麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示，貼近觀察西螺鎮20年，西螺中山餐廳作為雲林縣西螺鎮的第一家麥當勞餐廳，不僅是回應在地居民的心願，更是麥當勞與在地共好的實際作為。

黃美玲進一步說，對麥當勞而言，進駐到人口外流地區是一項困難的決定，雖然商圈評估未達開店門檻，但看到西螺有在地人的活力，且多年來積極投入觀光資源，加上臨近交流道，麥當勞的進駐，讓南來北往的旅客都能在此享有美食與服務，進而活絡地方發展；未來，麥當勞也將持續以密集展店策略，走入社區，實現貼近民眾生活的品牌目標。

麥當勞自去年起在得來速車道引進全新雙點膳系統，讓外帶取餐更方便，西螺中山餐廳更設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一12米寬的併肩型車道(side by side)，雙車道設計可容納兩部車同時點餐。未來，在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，展店餐廳會以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送及得來速服務；截至今(2024)年底，全台將有417家麥當勞餐廳，其中180家為配有得來速的「大全配」，滿足顧客多元的用餐需求。

麥當勞西螺中山餐廳佔地400坪以上，為打造舒適及便利的用餐環境，採用全球麥當勞「幾何」設計風格(Geometry)，營造舒適又童趣的空間氛圍，並預訂於明年提供歡樂送服務，屆時只要透過歡樂送APP、官網或電話，在家就能享用美食。隨著麥當勞的金色拱門矗立於西螺，西螺中山不僅是地方好厝邊，亦將成為當地熱門的造訪景點。

台灣麥當勞的展店規劃，亦跟上國際永續發展的浪潮。西螺中山餐廳配有多項節能減碳設計，包含餐廳屋頂鋪設「發泡隔熱板」、牆面施以「環保隔熱砂漿」讓室溫更舒適，餐廳內還設有自動感應控光的「智慧節能照明」、能分區設定溫度的「VRF高效變頻空調」等；而甫於10月全新開幕的台北內湖舊宗二餐廳，更是全台第一間美國LEED+台灣EEWH雙綠建築認證，為顧客注入更多綠色用餐體驗。

麥當勞作為速食業領導品牌，所有餐點的蔬果食材來源，含鮮榨柳丁汁等，逾六成源自台灣在地；其中，來自雲林的美生菜、原葉生菜，南投、台中、雲林的大番茄、特定時節的小番茄、芭樂水果袋，原料種植均符合台灣良好農業規範（TGAP），雲林美生菜的種植更符合全球認可的良好農業規範要求！麥當勞以地產地銷的方式，實踐「從產地到餐桌」的理念，大麥克中的切絲生菜，自台灣本地與國外多元採購，每年底至隔年4月，則是由雲林在地盛產的美生菜供應。

麥當勞自2017年起加入農業部推動的溯源餐廳，消費者在餐廳就能透過溯源平台，瞭解包括作物特性、種植要求、產銷連結的在地食材資訊，希望大家都能吃得安心，並增加對在地的認同。

與麥當勞長期合作、麥寮果菜生產合作社主席郭進展說明雲林美生菜時表示，希望用餐的顧客都能了解雲林的綠色驕傲，絕對新鮮有保證。最初合作時，產銷班農民對於麥當勞很多規範不習慣，但經由持續的合作與導入，透過紮實的執行與層層把關，帶動雲林農業發展更上層樓。麥當勞也表示，未來將持續以實際行動支持農民，落實與在地共好。