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星宇航空海外高爾夫巡迴賽 第四站選定峴港3月9日開打

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空海外高爾夫巡迴賽，第四站選定東方夏威夷峴港 2025年3月9日正式開打。（星宇提供）
星宇航空海外高爾夫巡迴賽，第四站選定東方夏威夷峴港 2025年3月9日正式開打。（星宇提供）

星宇航空海外高爾夫球賽好評再登場，22日宣布第四站將於2025年3月9日開打，此次選定譽有東方夏威夷美稱的-「峴港」揮出嶄新的篇章，團體行程每人69,800起，曾參加過聯誼賽或巡迴賽的老球友可折抵TWD2,000團費、新球友於12月20日前報名可享TWD1,000折扣，本次比賽將以球會友，規劃至Hoiana Shores Golf Club、Ba Na Hills Golf Club及Montgomerie Links Vietnam三大知名球場，打出3場難忘的高球旅程，比賽之餘也將走訪世界遺產「會安古鎮」以及暢遊巴拿馬山上的神靈之手「黃金佛手橋」。

星宇航空表示，此次巡迴賽亮點為邀請球友們一起在真正的國際 5 星級錦標賽場地「Montgomerie Links Vietnam」體驗由高爾夫傳奇人物科林•蒙哥馬利 (Colin Montgomerie) 創建的林克斯式球場揮出精湛球技，也將走訪保留原始地形樣貌的2020年Asian Tour亞洲高爾夫巡迴賽的比賽場地「Hoiana Shores Golf Club」，當然也不能少了位於巴拿山上的「Ba Na Hills Golf Club」，巧妙利用環繞著茂密的樹林和山脈，挑戰跨越水池的第16洞。此次星宇航空海外高爾夫巡迴賽由擁有豐富高爾夫賽事經驗的雄獅旅行社承辦，相信可為參賽球友們提供一場高品質且愉悅的比賽。

星宇航空指出，海外高爾夫巡迴賽選定於2025年3月9日至3月13日間舉辦，共打3場球敘，五天四夜團體行程每人69,800起，全程入住五星華麗渡假酒店－會安南岸渡假村，坐落在僻靜的海濱天堂內，並特別安排入住New World Beach Resort海景房，房間面積50平方公尺並配有豪華浴缸，透過私人陽台便可遠眺壯麗海景。此行也將安排球友們深入體驗歷史古城的人文寶翠，走訪世界遺產「會安古鎮」以及暢遊巴拿馬山上的神靈之手「黃金佛手橋」，將東方夏威夷的美景盡收眼底。

星宇航空也提到，海外高爾夫巡迴賽首場由菲律賓克拉克展開序幕，一路走過越南河內以及熊本火之國，好評再登場，本次星宇航空峴港高爾夫巡迴賽大獎包括「一桿進洞：不限航點頭等艙來回機票」 、「冠軍：美國不限航點商務艙來回機票」、「亞軍：台北-大阪 豪華經濟艙來回機票」等機票大獎，另外還有COSMILE獎勵哩程50,000哩 、國際集團飯店住宿券及各項星宇航空周邊商品等豐富獎項。

星宇航空 機票 高爾夫

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