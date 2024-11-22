獨家／福懋油經營權變天 吳家拿下5席
福懋油（1225）股東臨時會全面改選董事，經營權之爭答案揭曉，原來公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下，成功的拿下5席。
新任的董事名單分別為，興泰投資、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資及晉懋投資。其中，許家分別為興泰投資、陸醒華、許逸群；許家則拿下吳清德、安和投資及晉懋投資。三席獨董：許綺礽、連仁隆、施博元。
福懋油股東臨時會全面改選董事，出席率達到97.73%，兩邊持股相當，今天主席已由副董事長吳星澄主持。由結果來解讀，吳家拿下5席，許家4席，由吳家人當主席，兩邊應該是已有善意的溝通。
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