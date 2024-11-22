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福懋油股臨會董事改選 主席由市場派副董事長吳星澄主持
福懋油（1225）股東臨時會全面改選董事，經營權之爭22日開打，出席率達到97.73%，再加上兩邊持股相當，今天決戰的關鍵在配票；不過，今天主席已由副董事長吳星澄主持。外界解讀，由吳家人當主席，會不會是兩邊有什麼善意的溝通。
根據市場消息，興泰吳家這次真金白銀的非常用力在市場買進福懋油的股票，所以許家也認為吳家的持股都過了5成，為了公司長期營運著想，尊重大股東，這次主席就由他們來擔任。
福懋油董事（含獨董）被提名人名單高達24人，從董事的提名名單只能看出來兩邊進入短兵相接的肉搏戰，超額提名代表競爭激烈。市場專家分析，從名單來看，公司派許家提出9席、興泰吳家為主的市場派提15席，以提名的來看股東會當天戰況激烈，將出現24席搶9席的局面。
福懋油出現24席搶9席的緊張局面；公司治理的市場專家指出，福懋油兩邊的持股太接近，再來就要比配票謀略，拿下席次多少，將是這場戰役勝負的重要關鍵。
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