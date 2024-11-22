晶華酒店耶誕樹點燈 潘思亮：拚觀光 借鑑日本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台北晶華飯店昨天舉行聖誕樹點燈，董事長潘思亮（後排右四）、總經理吳偉正（後排左三）和與會來賓一起點燈後並合影。記者潘俊宏／攝影
台北晶華飯店昨天舉行聖誕樹點燈，董事長潘思亮（後排右四）、總經理吳偉正（後排左三）和與會來賓一起點燈後並合影。記者潘俊宏／攝影

晶華酒店集團於昨（21）日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華（2707）董事長潘思亮表示，川普當總統，好的產業會更好、弱的更弱，但基本上台美命運相繫，美國好、台灣會更好。

對於今年台灣入境旅客人數低於預期，潘思亮坦言，是正常的，畢竟台灣自己人都往國外跑，台灣在觀光上的定位要更明確，外國觀光客對台灣印象不夠全面，呈現碎片化。可借鑑日本，安倍當年的經濟三箭，觀光是其一。

日本自2014年開始，開放外籍學生五年實習簽證，來學日文，地緣政治關係，赴中國大陸學習中文的機會降低，台灣應該把握這個機會，例如20、30年前來台學中文的外國人，現在都是在歐美國家擔綱政治重要地位，並最支持台灣的力量。

至於缺工的問題，還是要看政府的政策，要把來台灣留學的學生留下來，更要把台灣好人才留下來；台灣有機會變成全世界學習中文的中心，地緣政治的問題，去大陸學中文的情況在退燒，台灣的觀光，要讓全世界來到台灣、看見台灣，台灣的觀光不是只有觀光，肩負國安、外交、教育及經濟等全方位的任務。

日本 美國 觀光

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