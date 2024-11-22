聽新聞
0:00 / 0:00

中天生技集團旗下 永笙細胞新藥獲准在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中天生技集團旗下的永笙生技昨（21）日公告，永笙細胞治療重磅新藥RegeneCyte，獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核發上市許可（BLA），成為全球首家取得美國臍帶血幹細胞治療新藥藥證的生技公司，除了永笙生技之外，目前已核准的其他臍帶血幹細胞治療新藥，均屬於非營利組織擁有的公捐血庫。

中天生技集團為永笙生技最大持股股東，預計今年12月永笙將在興櫃掛牌。

永笙執行長李冬陽表示，永笙RegeneCyte是以人體臍帶血造血前驅細胞製成的異體移植造血幹細胞製劑，主要用於治療血液與免疫系統缺失疾病，同時永笙也在長新冠症候群與急性缺血性腦中風的臨床試驗中取得突破性進展，持續擴展多項適應症，RegeneCyte極具潛力應用於慢性疲憊症候群、衰老相關疾病及其他亞健康狀態，為全球數百萬患者帶來全新治療希望。

李冬陽表示，永笙以臍帶血細胞庫為基礎，全球布局細胞三箭，「細胞新藥、細胞供應、細胞服務」三大營運主軸，打造從細胞原料、細胞製劑到細胞新藥的一條龍開發模式。

幹細胞 生技 美國

延伸閱讀

75歲糖尿病嬤腳趾發黑險截肢 細胞治療重塑壞死組織

固定收益型ETF 投資降溫

批合謀滅掉NCC 吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到藍白負責

NCC開罰中天敗訴 最高行：法律抽象解釋行政機關無判斷餘地

相關新聞

友善環境 創造卓越／低碳模式開拓永續商機

企業善用資源與工具，降低碳足跡，人才與數位賦能，實現ESG環境和社會的雙贏。讓「碳」成為一項寶貴的資產，企業應善加利用碳...

智慧經營／吳奕成 抓得住年輕人的心

在三陽工業董事長吳清源接掌三陽時，其機車市占率最低來到9%，各方都在關注三陽的未來前景，誰也沒想到如今三陽SYM穩居台灣...

數位行銷視角／善用心理學 寫出吸睛文案

文案寫作是企業與消費者溝通的關鍵橋樑。如何在合規的前提下創造具吸引力的文案，不僅是文字上的藝術，更是一門結合了心理學和策...

管理錦囊／異常管理…三個重點

企業的經營講究保持組織運作順暢。然而，經營管理為動態的過程，其中充滿各種挑戰與變數，並形成管理活動上異於常態的現象。而這...

華航美歐線包機包艙 價格漲了

華航董事長謝世謙表示，明年亞洲到北美、歐洲航空已經開始談包機、包艙，價格都比2024年好，代表明年航空貨運市場相當可期。

晶華酒店耶誕樹點燈 潘思亮：拚觀光 借鑑日本

晶華酒店集團於昨（21）日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普當總統，好的產業會更好、弱的更弱，但基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。