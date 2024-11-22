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華航美歐線包機包艙 價格漲了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）董事長謝世謙表示，明年亞洲到北美、歐洲航空已經開始談包機、包艙，價格都比2024年好，代表明年航空貨運市場相當可期。

2025年全球航空貨運市場將續旺，川普明年初將就任美國總統，全球最擔心的關稅問題箭在弦上，華航董事長謝世謙表示，全球供應鏈勢必出現移轉，華航是全球貨運量前十大業者、航空貨運專家，在未來物流產業中扮演重要角色。

謝世謙分析，川普重要政見就是製造業回流美國，基本上有這個政策，是需要時間去實現，也不可能今天實施、明天廠就遷回去，華航已經將觸角擴大布局東南亞轉機貨運市場，未來台灣的角色將會非常重要。

去年華航調整貨機，等待新機加入，貨機不足「有志難伸」，2025年新貨機全部加入後將達18架，新機的成本降低，運價維持高檔，「明年會是貨運大展身手的一年」。

全球缺機潮，航空貨機更缺，明年亞洲到北美、歐洲航空貨運價格維持高檔。華航資深副總劉得湶首度證實，目前已經有許多客戶前來洽談明年度包機及包艙計畫，價格都比今年度好。

華航指出，2025年AI出貨量一定會比今年還大，目前想要提出航空貨運的包機需求客戶比今年還多，電商維持穩定成長，AI需求量增加，不管是電商、AI伺服器廠商，目前來談的價格都是往上攀升，明年所有談合約包機、包艙價格都比今年還好。

AI 華航 電商

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