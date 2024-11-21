聽新聞
0:00 / 0:00

華航AI奪卓越客戶服務獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中華航空首次參加卓越客戶服務獎即榮獲「最佳AI系統應用團隊」殊榮，成為唯一獲獎的國籍航空公司，由資訊管理處處長盧世銘（右）代表受獎。華航／提供
中華航空首次參加卓越客戶服務獎即榮獲「最佳AI系統應用團隊」殊榮，成為唯一獲獎的國籍航空公司，由資訊管理處處長盧世銘（右）代表受獎。華航／提供

華航（2610）首次參加卓越客戶服務獎，一舉榮獲「最佳AI系統應用團隊」殊榮，成為唯一獲獎的國籍航空公司。此獎由資訊管理處處長盧世銘代表受獎並表示，「華航未來將持續掌握AI（Artificial Intelligence）時代趨勢，推動更智慧化及系統化的專業服務，為全球旅客提供更便捷的體驗」。

卓越客戶服務獎由台灣客服中心發展協會舉辦，今年首次納入AI應用類及供應類獎項，激勵與肯定在客服產業積極努力的企業或個人，幫助整個產業的正向循環。

華航資訊管理處及台北分公司客服中心歷時七個月合作研發「AI客服應答質檢系統」，第一次報名角逐該獎，就榮獲最佳AI系統應用團隊獎，主要關鍵在於自主研發質檢系統的精神以及AI技術應用。

華航「AI客服應答質檢系統」以「眼睛替代耳朵」，將內部電話錄音結合先進的AI語音轉文字技術（Speech-to-Text, STT）與大語言模型（ChatGPT）產生逐字稿，運用音軌分離、降噪及去除空白音段等技術，不僅優化對話音檔的品質，更提升語音轉文字的準確度。

同時透過關鍵字分析和語言模型的訓練，實現高效的AI質檢流程，幫助質檢人員快速檢視對話內容及控管服務品質，質檢量能大幅增加為三倍，顯著提升客服中心的工作效益。

華航積極推動創新服務應用，去(2023)年運用 Copilot 重新改寫舊系統加速程式開發工作，另以生成式AI製作公司各職類虛擬人物用於各項活動。今年則優先規劃AI專案以提升辦公效率及銷售預測，另導入微軟最新推出的AI助理工具Copilot，將AI無縫整合至員工日常使用的Office辦公軟體，提升工作效率與企業內部協作，讓工作環境更加友善。

華航追求整體運營績效之下，秉持落實永續治理的決心，積極推動各項ESG作為，首創國內航空業與企業客戶簽屬永續航空燃油（SAF）合作備忘錄之先，更是首家正式通過SBTi組織審查的運輸服務業者，戮力朝全球2050年淨零碳排目標邁進。

AI 航空業 華航

延伸閱讀

華航2025年貨運包機及包艙價格 都比今年度好

華航法說會／董座謝世謙曝2025年兩大策略 有信心在缺機潮競爭中勝出

12強賽／前進東京 觀光署攜華航送日本球迷到台灣觀光

康芮釀10%航班重飛 民航局要查

相關新聞

友善環境 創造卓越／低碳模式開拓永續商機

企業善用資源與工具，降低碳足跡，人才與數位賦能，實現ESG環境和社會的雙贏。讓「碳」成為一項寶貴的資產，企業應善加利用碳...

智慧經營／吳奕成 抓得住年輕人的心

在三陽工業董事長吳清源接掌三陽時，其機車市占率最低來到9%，各方都在關注三陽的未來前景，誰也沒想到如今三陽SYM穩居台灣...

數位行銷視角／善用心理學 寫出吸睛文案

文案寫作是企業與消費者溝通的關鍵橋樑。如何在合規的前提下創造具吸引力的文案，不僅是文字上的藝術，更是一門結合了心理學和策...

管理錦囊／異常管理…三個重點

企業的經營講究保持組織運作順暢。然而，經營管理為動態的過程，其中充滿各種挑戰與變數，並形成管理活動上異於常態的現象。而這...

華航美歐線包機包艙 價格漲了

華航董事長謝世謙表示，明年亞洲到北美、歐洲航空已經開始談包機、包艙，價格都比2024年好，代表明年航空貨運市場相當可期。

晶華酒店耶誕樹點燈 潘思亮：拚觀光 借鑑日本

晶華酒店集團於昨（21）日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，晶華董事長潘思亮表示，川普當總統，好的產業會更好、弱的更弱，但基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。