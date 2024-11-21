永豐餘衝刺淨零 邁大步

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

響應全球2050淨零排放目標，永豐餘（1907）與國際氣候發展智庫（ICDI）合作，推出台灣首部紙製品碳排放標準-永豐餘「紙製品碳排放企業標準」，經德國萊因TÜV查驗產品符合性發出認證。永豐餘董事長葉惠青表示，此標準不僅為台灣紙製品碳排放建立量化先驅，更有助凸顯產品生物碳特性。

葉惠青表示，台灣已進入碳定價淨零轉型的時代，淨零有兩個解方，一個是科學為本，另一個是自然為本，目前市場愈來愈重視後者，包括來自森林、土壤、海洋、濕地等自然碳匯，國際也是持續朝此方向發展。外界愈來愈關注，產品本身含有多少自然碳匯，很多生物基的產品，像是木頭本身就有很多碳儲存，歐洲紙漿協會、美國農業部、林業局也關注木頭中的固碳如何計算。

葉惠青表示，台灣已邁入碳定價與淨零轉型的時代，淨零有兩大解決方案，一是科學為基礎的技術方案，另一是以自然為基礎的碳匯策略。隨著市場對自然碳匯的重視日增，來自森林、土壤、海洋、濕地等自然系統的碳吸收能力受到國際關注，全球政策也逐步朝此方向發展。愈來愈多人關注產品的自然碳匯含量，例如木材等生物基材料本身具有大量碳儲存。歐洲紙漿協會、美國農業部與林業局等機構正積極探索，如何準確計算木材中的固碳量，以建立標準。

永豐餘表示，依歐盟造紙聯合會（CEPI）的計算方法論，透過歷史資料分析、生產現場數據及企業內部勘察等方法，全面評估紙製品生命週期各階段的碳排放與移除量。纖維製品本質為生物碳的碳儲存載體，是淨零碳排的解方，計算「碳移除量（如樹木生長時行光合作用）」與「碳排放量（如生產過程中能源使用）」的差異，產品碳移除量越大對氣候影響越有幫助。

永豐餘積極投入紙製品碳排放企業標準的制定，著眼於產業發展的長期布局，應對國際碳關稅趨勢，產品在國際間流通須經第三方檢視溫室氣體排放，此企業標準有助生產者透過原料選擇降低供應鏈碳排。對消費者而言，可鑑別市場上同類型的非生質產品差異，選擇環境友善的產品。

永豐餘 碳排放

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